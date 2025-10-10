НОВОСТИПроисшествия

Найти живыми почти невозможно. СК назвал основную версию пропажи семьи в Красноярском крае

Следствие считает, что произошел несчастный случай

10 октября 2025, 14:55, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи рассматривают несчастный случай как основную версию пропажи семьи из Красноярского края, которая ушла в поход к горе Буратинка 28 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Версии о криминале или об отъезде семьи не рассматриваются.

«В их доме был проведен обыск. Все ценные вещи на месте: нет никаких следов, что они куда-то собирались. В машине найдены паспорта», – уточняет издание.

Как отметил собеседник RT, шансов найти туристов живыми почти нет.

Отметим, что спасатели добрались до места, где ранее был обнаружен сигнал телефона пропавших красноярцев. Об этом сообщили в региональном Следкоме. Поисковая операция идет в семи километрах от поселка Кутурчин Партизанского района. Ее осложняет большой слой снега, низкие температуры и неровный рельеф. 

Напомним, 2 октября стало известно, что двое взрослых и пятилетняя девочка ушли в турпоход в Красноярском крае и пропали. 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с дочкой ушли в направлении горы Буратинка 28 сентября. Как ранее сообщали источники, семья хотела переночевать в домике-куполе на Минской петле, где нет мобильной связи. 

Семья Усольцевых не выходит на связь уже двенадцать дней. Об их судьбе пока ничего неизвестно.

Происшествия Россия Красноярский край

Комментарии 20

Avatar Picture
Светлана

15:12:09 10-10-2025

Ну, как с Наговициной. Переоценка своих сил...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:25:32 10-10-2025

Если дружно у всех оборвалась связь на телефонах, то, по догадаам, возможно, дело было так. Раз собака залаяла в дыру, которая на фото выглядит, как пещерка круглая, то шли-то, скорее всего, едва освещая, или в полной мгле, или рочти ничего не видя, стало быть, нёсший на руках Арину, отец, скомандовал держаться вместе. Это скорее всего: идти в ногу и уцепиться за одежду, чтобы не растеряться во мгле, не провалилась чтобы жена. А, если улетел он (заглянув ли в "пещеру" или наткнувшись, скорее, ища укрытия в пещере), то, соответственно, не остановться мгновенно.
Собака-то зря не будет лаять, у них это обязательный знак при обнаружении.
Может и не права.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:54 10-10-2025

Ребенка тащить в такое путешествие. Неизвестно куда, неизвестно насколько. Ну странные они, странные....

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:31 10-10-2025

Гость (15:28:54 10-10-2025) Ребенка тащить в такое путешествие. Неизвестно куда, неизвес... если не сказать больные. А вот ребенка очень жаль...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:03 10-10-2025

64, 48 и 5 лет... Да чисто возрастных проблем достаточно, чтобы уткнуться носом в песок...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:22:00 11-10-2025

Гость (15:30:03 10-10-2025) 64, 48 и 5 лет... Да чисто возрастных проблем достаточно, чт... вы правы. к тому же навряд ли каждые 6 мес делали походы к терапевту и чекап всего организма. старик, женщина в климаксе и малышка

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:23 11-10-2025

Гость (00:22:00 11-10-2025) вы правы. к тому же навряд ли каждые 6 мес делали походы к т... Пишут, там еще собака была Корги.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:22 14-10-2025

Гость (15:36:23 11-10-2025) Пишут, там еще собака была Корги. ... диванная собака. отлично

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:03 10-10-2025

Ну в нашем Ленточном бору у Барнаула можно тоже гулять гулять, а потом в открытый колодец провалиться. И ищи свищи. Или бродячие собаки загрызут, коих тоже в Ленточном бору возле Барнаула огромные стаи бегают, сам видел причём как они бесшумно бегут и не гавкают. Так что дело случая. Трагедии случаются.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:13:11 11-10-2025

Гость (15:55:03 10-10-2025) Ну в нашем Ленточном бору у Барнаула можно тоже гулять гулят... Примеры есть про нападения собак в Ленточном бору? Сколько ходил туда, собак ни разу не видел. Не приживаются они там, так как жратвы для них там нет.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Нюта

16:31:28 10-10-2025

Если появился сигнал и резко пропал, то они явно были на горе, и возможно сорвались, ведь сотовый в тайге не берет. Может конечно моя мысль бред, но я все же ее выскажу:- нужно попытаться поймать сотовый сигнал на этой горе , и счательно обследовать это место на провал и нахождение людей. Понятно, что живых уже нет, мистики не бывает. Но пробовать все возможные варианты и идеи надо, даже если они на уровне завиральных.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:29:42 10-10-2025

Почему бы экстрасенсов не подключить , Александра Шепса или других ? Или на гадальных картах гадает Александра Кинжинова .

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:44:22 10-10-2025

Гость (18:29:42 10-10-2025) Почему бы экстрасенсов не подключить , Александра Шеп... У нас ещё и ясновидящие профессиональные есть: Иранский стоматолог Мехди-Ибрагими-Вафа, живущий в Москве, Наталья Воротникова... Экстрасенсов много: Шепсы оба, Череватый, Райдес, Московские
из Кремля , из ближнего Зарубежья...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:45 10-10-2025

Гость (18:29:42 10-10-2025) Почему бы экстрасенсов не подключить , Александра Шеп... И еще написать в спортлото и конечно же бастрыкину!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:50:07 10-10-2025

Гость (18:29:42 10-10-2025) Почему бы экстрасенсов не подключить , Александра Шеп... Потому что это клоуны. Просто люди что работают на телепередачах для тупеньких.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:53:54 10-10-2025

А может, они вообще не были в лесу? Местные или залетные преступные элементы позарились на машину, убрали семью, прикопали, сказали, что якобы туристы пошли туда -то. Когда развернулась поисковая операция, отказались от планов на автомобиль, его теперь не продашь.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:25:36 11-10-2025

Гость (18:53:54 10-10-2025) А может, они вообще не были в лесу? Местные или залетные пре... не сочиняй. уродство какое

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:18:09 11-10-2025

Гость (18:53:54 10-10-2025) А может, они вообще не были в лесу? Местные или залетные пре... Собаки след нашли, но на склоне горы он теряется среди камнепада. Зачем они полезли в гору, когда уже начиналось похолодание - это вопрос.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:38:03 11-10-2025

Гость (07:18:09 11-10-2025) Зачем они полезли в гору, когда уже начиналось похолодание - это вопрос.... Причины разные могут быть:
1) Убегали от медведя или волков
2) Захотели забраться ("тут, совсем недалеко") на гору и полюбоваться классными видами
3) Собака побежала за зайцем, и пропала, и они пошли ее искать
4) Начался низкий туман - ничего не видно, потерялись, решили полезть вверх, чтобы подняться над слоем тумана и посмотреть куда им идти
5) Травма одного или потеря сознания (здоровье). Второй пытался позвонить - нет сигнала. Лезет вверх на гору, чтобы лучше был сигнал.

Скорее всего, мужчина травмировался или умер. А женщина с ребенком не смогли выбраться - туман, заблудились, быстро переохладились.
В тех условиях даже вспотеть = смерть. Ибо от сырости оч.быстро тело теряет тепло. А еды (калорий) нет. Оч. быстро переохлаждение наступает:( Даже одной ночи достаточно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:43:55 10-10-2025

Когда найдут, все узнаем...чего гадать то..

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров