Найти живыми почти невозможно. СК назвал основную версию пропажи семьи в Красноярском крае

Следствие считает, что произошел несчастный случай

10 октября 2025, 14:55, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи рассматривают несчастный случай как основную версию пропажи семьи из Красноярского края, которая ушла в поход к горе Буратинка 28 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Версии о криминале или об отъезде семьи не рассматриваются.

«В их доме был проведен обыск. Все ценные вещи на месте: нет никаких следов, что они куда-то собирались. В машине найдены паспорта», – уточняет издание.

Как отметил собеседник RT, шансов найти туристов живыми почти нет.

Отметим, что спасатели добрались до места, где ранее был обнаружен сигнал телефона пропавших красноярцев. Об этом сообщили в региональном Следкоме. Поисковая операция идет в семи километрах от поселка Кутурчин Партизанского района. Ее осложняет большой слой снега, низкие температуры и неровный рельеф.

Напомним, 2 октября стало известно, что двое взрослых и пятилетняя девочка ушли в турпоход в Красноярском крае и пропали. 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с дочкой ушли в направлении горы Буратинка 28 сентября. Как ранее сообщали источники, семья хотела переночевать в домике-куполе на Минской петле, где нет мобильной связи.

Семья Усольцевых не выходит на связь уже двенадцать дней. Об их судьбе пока ничего неизвестно.