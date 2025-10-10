Найти живыми почти невозможно. СК назвал основную версию пропажи семьи в Красноярском крае
Следствие считает, что произошел несчастный случай
10 октября 2025, 14:55, ИА Амител
Следователи рассматривают несчастный случай как основную версию пропажи семьи из Красноярского края, которая ушла в поход к горе Буратинка 28 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Версии о криминале или об отъезде семьи не рассматриваются.
«В их доме был проведен обыск. Все ценные вещи на месте: нет никаких следов, что они куда-то собирались. В машине найдены паспорта», – уточняет издание.
Как отметил собеседник RT, шансов найти туристов живыми почти нет.
Отметим, что спасатели добрались до места, где ранее был обнаружен сигнал телефона пропавших красноярцев. Об этом сообщили в региональном Следкоме. Поисковая операция идет в семи километрах от поселка Кутурчин Партизанского района. Ее осложняет большой слой снега, низкие температуры и неровный рельеф.
Напомним, 2 октября стало известно, что двое взрослых и пятилетняя девочка ушли в турпоход в Красноярском крае и пропали. 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с дочкой ушли в направлении горы Буратинка 28 сентября. Как ранее сообщали источники, семья хотела переночевать в домике-куполе на Минской петле, где нет мобильной связи.
Семья Усольцевых не выходит на связь уже двенадцать дней. Об их судьбе пока ничего неизвестно.
15:12:09 10-10-2025
Ну, как с Наговициной. Переоценка своих сил...
15:25:32 10-10-2025
Если дружно у всех оборвалась связь на телефонах, то, по догадаам, возможно, дело было так. Раз собака залаяла в дыру, которая на фото выглядит, как пещерка круглая, то шли-то, скорее всего, едва освещая, или в полной мгле, или рочти ничего не видя, стало быть, нёсший на руках Арину, отец, скомандовал держаться вместе. Это скорее всего: идти в ногу и уцепиться за одежду, чтобы не растеряться во мгле, не провалилась чтобы жена. А, если улетел он (заглянув ли в "пещеру" или наткнувшись, скорее, ища укрытия в пещере), то, соответственно, не остановться мгновенно.
Собака-то зря не будет лаять, у них это обязательный знак при обнаружении.
Может и не права.
15:28:54 10-10-2025
Ребенка тащить в такое путешествие. Неизвестно куда, неизвестно насколько. Ну странные они, странные....
15:38:31 10-10-2025
Гость (15:28:54 10-10-2025) Ребенка тащить в такое путешествие. Неизвестно куда, неизвес... если не сказать больные. А вот ребенка очень жаль...
15:30:03 10-10-2025
64, 48 и 5 лет... Да чисто возрастных проблем достаточно, чтобы уткнуться носом в песок...
00:22:00 11-10-2025
Гость (15:30:03 10-10-2025) 64, 48 и 5 лет... Да чисто возрастных проблем достаточно, чт... вы правы. к тому же навряд ли каждые 6 мес делали походы к терапевту и чекап всего организма. старик, женщина в климаксе и малышка
15:36:23 11-10-2025
Гость (00:22:00 11-10-2025) вы правы. к тому же навряд ли каждые 6 мес делали походы к т... Пишут, там еще собака была Корги.
16:01:22 14-10-2025
Гость (15:36:23 11-10-2025) Пишут, там еще собака была Корги. ... диванная собака. отлично
15:55:03 10-10-2025
Ну в нашем Ленточном бору у Барнаула можно тоже гулять гулять, а потом в открытый колодец провалиться. И ищи свищи. Или бродячие собаки загрызут, коих тоже в Ленточном бору возле Барнаула огромные стаи бегают, сам видел причём как они бесшумно бегут и не гавкают. Так что дело случая. Трагедии случаются.
07:13:11 11-10-2025
Гость (15:55:03 10-10-2025) Ну в нашем Ленточном бору у Барнаула можно тоже гулять гулят... Примеры есть про нападения собак в Ленточном бору? Сколько ходил туда, собак ни разу не видел. Не приживаются они там, так как жратвы для них там нет.
16:31:28 10-10-2025
Если появился сигнал и резко пропал, то они явно были на горе, и возможно сорвались, ведь сотовый в тайге не берет. Может конечно моя мысль бред, но я все же ее выскажу:- нужно попытаться поймать сотовый сигнал на этой горе , и счательно обследовать это место на провал и нахождение людей. Понятно, что живых уже нет, мистики не бывает. Но пробовать все возможные варианты и идеи надо, даже если они на уровне завиральных.
18:29:42 10-10-2025
Почему бы экстрасенсов не подключить , Александра Шепса или других ? Или на гадальных картах гадает Александра Кинжинова .
18:44:22 10-10-2025
Гость (18:29:42 10-10-2025) Почему бы экстрасенсов не подключить , Александра Шеп... У нас ещё и ясновидящие профессиональные есть: Иранский стоматолог Мехди-Ибрагими-Вафа, живущий в Москве, Наталья Воротникова... Экстрасенсов много: Шепсы оба, Череватый, Райдес, Московские
из Кремля , из ближнего Зарубежья...
19:27:45 10-10-2025
Гость (18:29:42 10-10-2025) Почему бы экстрасенсов не подключить , Александра Шеп... И еще написать в спортлото и конечно же бастрыкину!
19:50:07 10-10-2025
Гость (18:29:42 10-10-2025) Почему бы экстрасенсов не подключить , Александра Шеп... Потому что это клоуны. Просто люди что работают на телепередачах для тупеньких.
18:53:54 10-10-2025
А может, они вообще не были в лесу? Местные или залетные преступные элементы позарились на машину, убрали семью, прикопали, сказали, что якобы туристы пошли туда -то. Когда развернулась поисковая операция, отказались от планов на автомобиль, его теперь не продашь.
00:25:36 11-10-2025
Гость (18:53:54 10-10-2025) А может, они вообще не были в лесу? Местные или залетные пре... не сочиняй. уродство какое
07:18:09 11-10-2025
Гость (18:53:54 10-10-2025) А может, они вообще не были в лесу? Местные или залетные пре... Собаки след нашли, но на склоне горы он теряется среди камнепада. Зачем они полезли в гору, когда уже начиналось похолодание - это вопрос.
08:38:03 11-10-2025
Гость (07:18:09 11-10-2025) Зачем они полезли в гору, когда уже начиналось похолодание - это вопрос.... Причины разные могут быть:
1) Убегали от медведя или волков
2) Захотели забраться ("тут, совсем недалеко") на гору и полюбоваться классными видами
3) Собака побежала за зайцем, и пропала, и они пошли ее искать
4) Начался низкий туман - ничего не видно, потерялись, решили полезть вверх, чтобы подняться над слоем тумана и посмотреть куда им идти
5) Травма одного или потеря сознания (здоровье). Второй пытался позвонить - нет сигнала. Лезет вверх на гору, чтобы лучше был сигнал.
Скорее всего, мужчина травмировался или умер. А женщина с ребенком не смогли выбраться - туман, заблудились, быстро переохладились.
В тех условиях даже вспотеть = смерть. Ибо от сырости оч.быстро тело теряет тепло. А еды (калорий) нет. Оч. быстро переохлаждение наступает:( Даже одной ночи достаточно.
22:43:55 10-10-2025
Когда найдут, все узнаем...чего гадать то..