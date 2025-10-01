На видео она вместе с бывшим мужем поет песню "Я буду всегда с тобой"

01 октября 2025, 15:45, ИА Амител

Российская актриса Алена Хмельницкая показала трогательное видео со своим бывшим мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном. Роликом она поделилась в соцсетях.

На архивных кадрах Хмельницкая и Кеосаян поют в караоке песню Леонида Агутина и Анжелики Варум "Буду всегда с тобой". Под эту же песню она сняла осенний пейзаж из окна поезда.

Напомним, в день смерти Кеосаяна она написала пост в соцсетях, назвав его уход из жизни своим личным горем:

«Не стало отца моих детей, моего бывшего мужа, родного человека, режиссера Тиграна Кеосаяна… Это большое горе лично для меня. Оставайтесь людьми», – обратилась актриса к поклонникам.

Алена Хмельницкая была первой женой Тиграна Кеосаяна. Они заключили брак в 1993 году, а развелись в 2014-м. В браке у артистов родились две дочери – Александра (1994) и Ксения (2010). После расставания актриса и режиссер были в прохладных отношениях, но позже помирились. Известно, что Хмельницкая близко общалась со второй женой режиссера Маргаритой Симоньян.