Актриса Алена Хмельницкая опубликовала трогательные кадры с Тиграном Кеосаяном

На видео она вместе с бывшим мужем поет песню "Я буду всегда с тобой"

01 октября 2025, 15:45, ИА Амител

Российская актриса Алена Хмельницкая показала трогательное видео со своим бывшим мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном. Роликом она поделилась в соцсетях.

На архивных кадрах Хмельницкая и Кеосаян поют в караоке песню Леонида Агутина и Анжелики Варум "Буду всегда с тобой". Под эту же песню она сняла осенний пейзаж из окна поезда.

Напомним, в день смерти Кеосаяна она написала пост в соцсетях, назвав его уход из жизни своим личным горем:

«Не стало отца моих детей, моего бывшего мужа, родного человека, режиссера Тиграна Кеосаяна… Это большое горе лично для меня. Оставайтесь людьми», – обратилась актриса к поклонникам.

Алена Хмельницкая была первой женой Тиграна Кеосаяна. Они заключили брак в 1993 году, а развелись в 2014-м. В браке у артистов родились две дочери – Александра (1994) и Ксения (2010). После расставания актриса и режиссер были в прохладных отношениях, но позже помирились. Известно, что Хмельницкая близко общалась со второй женой режиссера Маргаритой Симоньян.

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бывшая жена Тиграна Кеосаяна выразила соболезнования в связи с его смертью

Алена Хмельницкая отметила, что сама не так давно узнала о смерти бывшего мужа
Россия Знаменитости

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:10:41 01-10-2025

Исповедь брошенки ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:11:58 01-10-2025

Гость (16:10:41 01-10-2025) Исповедь брошенки ?... Первый нелюдь обозначился.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:19:38 01-10-2025

зачем?

  3 Нравится
Ответить
