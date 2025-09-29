Бывшая жена режиссера назвала его уход из жизни "большим личным горем"

29 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Алена Хмельницкая / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

26 сентября после продолжительной болезни ушел из жизни народный артист РФ, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Ему было 59 лет. Около девяти месяцев Кеосаян находился в состоянии комы в одной из московских кардиологических клиник. О смерти кинодеятеля высказались многие российские политики, артисты и близкие люди. Все они вспомнили Кеосаяна как доброго и открытого человека, назвали его кончину невосполнимой утратой для российского кинематографа, а также выразили соболезнования его супруге Маргарите Симоньян.

Бывшая жена артиста, актриса Алена Хмельницкая, назвала его уход из жизни своим личным горем:

«Не стало отца моих детей, моего бывшего мужа, родного человека, режиссера Тиграна Кеосаяна… Это большое горе лично для меня. Оставайтесь людьми», – обратилась актриса к поклонникам.

Также знаменитость попросила не беспокоить ее и семью усопшего.

«Просьба не звонить сейчас семье… Всего 59 лет… Царствие Небесное. И спасибо всем, кто имеет силы оставаться людьми, кто не потерял человеческое сострадание в наше непростое время», – написала Хмельницкая.

Как отмечает tvcenter.ru, реакция артистки вызвала шквал обсуждений. Многие не понимали, как она может скорбеть по мужчине, который ушел к другой. Однако недоумение общественности быстро сменилось восхищением. В ее словах поклонники увидели не слабость, а колоссальную внутреннюю силу: Хмельницкая поднялась над обидой, сплетнями и болью.

Когда Кеосаян был в коме, Хмельницкая рассказывала, что беда сплотила родных режиссера. Об этом ранее сообщало издание 7days.ru.

«Это большая беда, и, конечно, мы все вместе и реагируем абсолютно по-человечески», – подчеркивала актриса.

Уже тогда говорить о бывшем супруге ей было очень тяжело. Несмотря на расторжение брака длиною в 21 год, она сохранила с Кеосаяном дружеские отношения.

Алена Хмельницкая была первой женой телеведущего. Они поженились в 1993 году, а развелись в 2014-м. В браке родились две дочери – Александра (1994) и Ксения (2010). После расставания Хмельницкая и Кеосаян были в прохладных отношениях, но затем помирились. Артистка близко общалась со второй женой режиссера Маргаритой Симоньян.

Напомним, Тиграна Кеосаяна госпитализировали в конце декабря 2024 года в отделение интенсивной терапии. Там он перенес клиническую смерть. Маргарита Симоньян не назвала диагноз, с которым ее муж попал в больницу. Журналистка лишь сообщила, что у Кеосаяна "давно-давно очень больное сердце".