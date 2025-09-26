НОВОСТИОбщество

Бывшая жена Тиграна Кеосаяна выразила соболезнования в связи с его смертью

Алена Хмельницкая отметила, что сама не так давно узнала о смерти бывшего мужа

26 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Актриса Алена Хмельницкая, бывшая супруга режиссера Тиграна Кеосаяна, отреагировала на известие о его кончине. В беседе с NEWS.ru телеведущая подтвердила, что недавно узнала о трагическом событии, но предпочла ограничиться кратким выражением соболезнований.

«Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосояна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное», – сообщила Хмельницкая, пояснив, что не намерена публично комментировать произошедшее.

О смерти 59-летнего режиссера сообщила его супруга Маргарита Симоньян, главный редактор RT. Кеосаян скончался после продолжительной болезни – ранее, в январе 2025 года, он пережил клиническую смерть и находился в коме. 

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

20:09:09 26-09-2025

Ну хорош уже!

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:15 26-09-2025

эх, жаль что чудес не бывает при отеке мозга, инфаркте и глубокой коме

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:25:38 26-09-2025

так теперь с детьми-то что? мать раком больна, осиротеют скоро

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:53 26-09-2025

Гость (20:25:38 26-09-2025) так теперь с детьми-то что? мать раком больна, осиротеют ско... Диаспора поможет

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:22 27-09-2025

Гость (21:45:53 26-09-2025) Диаспора поможет ... Диаспора не поможет. Его не любили за про русскую позицию.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:46:17 27-09-2025

Гость (11:15:22 27-09-2025) Диаспора не поможет. Его не любили за про русскую позицию. ... Имелась ввиду русская диаспора?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:39:39 26-09-2025

А кому выразила непонятно? Себе? Новой жене?

  8 Нравится
Ответить
