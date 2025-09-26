Алена Хмельницкая отметила, что сама не так давно узнала о смерти бывшего мужа

26 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Актриса Алена Хмельницкая, бывшая супруга режиссера Тиграна Кеосаяна, отреагировала на известие о его кончине. В беседе с NEWS.ru телеведущая подтвердила, что недавно узнала о трагическом событии, но предпочла ограничиться кратким выражением соболезнований.

«Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосояна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное», – сообщила Хмельницкая, пояснив, что не намерена публично комментировать произошедшее.

О смерти 59-летнего режиссера сообщила его супруга Маргарита Симоньян, главный редактор RT. Кеосаян скончался после продолжительной болезни – ранее, в январе 2025 года, он пережил клиническую смерть и находился в коме.