Бывшая жена Тиграна Кеосаяна выразила соболезнования в связи с его смертью
Алена Хмельницкая отметила, что сама не так давно узнала о смерти бывшего мужа
26 сентября 2025, 20:00, ИА Амител
Актриса Алена Хмельницкая, бывшая супруга режиссера Тиграна Кеосаяна, отреагировала на известие о его кончине. В беседе с NEWS.ru телеведущая подтвердила, что недавно узнала о трагическом событии, но предпочла ограничиться кратким выражением соболезнований.
«Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосояна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное», – сообщила Хмельницкая, пояснив, что не намерена публично комментировать произошедшее.
О смерти 59-летнего режиссера сообщила его супруга Маргарита Симоньян, главный редактор RT. Кеосаян скончался после продолжительной болезни – ранее, в январе 2025 года, он пережил клиническую смерть и находился в коме.
20:09:09 26-09-2025
Ну хорош уже!
20:15:15 26-09-2025
эх, жаль что чудес не бывает при отеке мозга, инфаркте и глубокой коме
20:25:38 26-09-2025
так теперь с детьми-то что? мать раком больна, осиротеют скоро
21:45:53 26-09-2025
Гость (20:25:38 26-09-2025) так теперь с детьми-то что? мать раком больна, осиротеют ско... Диаспора поможет
11:15:22 27-09-2025
Гость (21:45:53 26-09-2025) Диаспора поможет ... Диаспора не поможет. Его не любили за про русскую позицию.
12:46:17 27-09-2025
Гость (11:15:22 27-09-2025) Диаспора не поможет. Его не любили за про русскую позицию. ... Имелась ввиду русская диаспора?
20:39:39 26-09-2025
А кому выразила непонятно? Себе? Новой жене?