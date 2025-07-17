Александр Деринг возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за июнь

Вторую строчку занял Сергей Писарев, а третью – Александр Локтев и Сергей Приб

Изображение: "Атмосфера"

Бизнесмен Александр Деринг возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в июне 2025 года.

Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры июньского рейтинга

В топ-5 на этот раз вошли восемь человек.

1-е место – Александр Деринг ("Классика"), 33 упоминания;

2-е место – Сергей Писарев ("Лесная сказка"), 15 упоминаний;

3-е место – Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод) и Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго"), по 11 упоминаний;

4-е место – Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры"), 9 упоминаний;

5-е место – Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива"), Дмитрий Беляев (ТД "Комплекс Агро") и Нодар Шония ("Селф"), по 7 упоминаний.

