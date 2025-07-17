Александр Деринг возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за июнь
Вторую строчку занял Сергей Писарев, а третью – Александр Локтев и Сергей Приб
17 июля 2025
Бизнесмен Александр Деринг возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в июне 2025 года.
Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры июньского рейтинга
В топ-5 на этот раз вошли восемь человек.
1-е место – Александр Деринг ("Классика"), 33 упоминания;
2-е место – Сергей Писарев ("Лесная сказка"), 15 упоминаний;
3-е место – Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод) и Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго"), по 11 упоминаний;
4-е место – Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры"), 9 упоминаний;
5-е место – Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива"), Дмитрий Беляев (ТД "Комплекс Агро") и Нодар Шония ("Селф"), по 7 упоминаний.
Ранее издание подготовило июньский медиарейтинг алтайских чиновников. Его возглавил министр транспорта Андрей Подолян.
адекватные люди рейтинг по выполненным проектам и качеству работы делают, а "журналисты" - по болтовне.