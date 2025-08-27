Сельчанка на Алтае потеряла свыше 30 тысяч рублей, поверив мошенникам

Возбуждено уголовное дело

27 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

58-летняя жительница села Топчиха стала жертвой мошенников, потеряв более 30 тысяч рублей при попытке взять кредит, пишет МВД по Алтайскому краю.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств путем обмана. По ее словам, в одном из сообществ в социальной сети она увидела объявление о возможности быстро оформить кредит наличными на простых условиях и написала на указанный номер в мессенджере.

С ней связалась злоумышленница, которая для убедительности выслала скан-копию своего паспорта и свое фото с ним. Пострадавшей были предложены различные варианты кредита под 8% годовых, а для его оформления потребовали прислать фото документов, банковской карты, сообщить сведения о зарплате и имеющихся банковских счетах.

Выбрав кредит на 50 тысяч рублей на три месяца, женщина согласилась с условием проверки платежеспособности, которое заключалось в переводе одного ежемесячного платежа (более 15 тысяч рублей) на указанную карту. После этого мошенница потребовала оплатить еще один платеж в счет комиссии за перевод.

Выполнив и это требование, сельчанка не получила денег и осознала, что стала жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину").