Алиев потребовал компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL у Актау

Он считает, что те, кто "сбил" самолет, должны быть наказаны

20 июля 2025, 09:22, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета AZAL вблизи Актау. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семье пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL", – сказал Алиев.

Напомним, что самолет рейса Баку – Грозный потерпел крушение 25 декабря 2024 года неподалеку от города Актау в Казахстане. Из 62 пассажиров и пяти членов экипажа выжили 29 человек, в том числе девять россиян.