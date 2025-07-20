Алиев потребовал компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL у Актау
Он считает, что те, кто "сбил" самолет, должны быть наказаны
20 июля 2025, 09:22, ИА Амител
Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета AZAL вблизи Актау. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
"Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семье пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL", – сказал Алиев.
Напомним, что самолет рейса Баку – Грозный потерпел крушение 25 декабря 2024 года неподалеку от города Актау в Казахстане. Из 62 пассажиров и пяти членов экипажа выжили 29 человек, в том числе девять россиян.
09:37:20 20-07-2025
Дак его оказывается сбили ?
И кто же это такой меткий ?
10:29:23 20-07-2025
Гость (09:37:20 20-07-2025) Дак его оказывается сбили ?И кто же это такой меткий ?
09:37:32 20-07-2025
Совсем обнаглел. Пусть с хохлов требует.
10:26:19 20-07-2025
Гость (09:37:32 20-07-2025) Совсем обнаглел. Пусть с хохлов требует. ... У вас какая-то альтернативная версия событий есть?
10:41:36 20-07-2025
Гость (09:37:32 20-07-2025) Совсем обнаглел. Пусть с хохлов требует. ... Аварию потерпел в Казахстане. Казахи пусть платят.
09:50:37 20-07-2025
Да все уже про него забыли.
10:42:34 20-07-2025
У своего корефана Зеленого спроси
12:11:30 20-07-2025
А нам тут ЮтьЮбы, ВотСапы, Телеграммы ... запрещают
15:46:13 20-07-2025
В компенсации нет ничего плохого. Была атака БПЛА, работала ПВО. Намерений не было, это форс-мажор. Заплатить деньги семьям - это нормально. Случайные жертвы.
17:25:15 20-07-2025
Заплатить надо. Наш косяк в любом случае - экипаж не был оповещён о плане "Ковёр", в этой зоне находиться было опасно. А уж чем его повредили, вопрос второй, хотя для экспертов интересный. Потом в сумму репараций всё это включить, конечно. 404 должна за всё заплатить.
18:01:51 20-07-2025
А вот как Путин откажет или согласится публично, так и новости конец.
Думаю промолчит.
Хорошо это или плохо ? - не знаю.