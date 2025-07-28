Рынок труда в крае остается горячим, и это ускоряет поиск работы

28 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Алтайский край занял 46-е место из 84 (в список не вошли регионы, где недостаточно данных для объективной статистики) в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства во втором квартале 2025 года, а Республика Алтай – 58-е, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

В основу методологии легли несколько ключевых параметров: соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке, медианная предлагаемая зарплата, доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы.

Итоговый рейтинг Алтайского края - 72,4. Медианная предлагаемая зарплата здесь составляет - 60 тыс. рублей. Прожиточный минимум - 15 782 рубля. Число резюме на вакансию - 5,1. Уровень безработицы - 3,5%. Доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, - 5,4%.

«На одну активную вакансию в Алтайском крае приходится 5,1 активных резюме, что укладывается в норму для рынка труда и свидетельствует сбалансированном состоянии спроса и предложения. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 60 тыс. рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения в четыре раза ниже - 15,8 тыс. руб. Уровень безработицы (3,5%) говорит о том, что рынок труда остается горячим, и это ускоряет поиск работы соискателям. При этом 5,4% местных жителей целенаправленно ищут работу за пределами региона, что говорит в пользу возможностей построения карьеры "дома"», - говорится в исследовании.

Итоговый рейтинг Республики Алтай - 68,7. В этом регионе медианная предлагаемая зарплата - 66 тыс. рублей. Прожиточный минимум - 16 846 рублей. Число резюме на вакансию - 5,5. Уровень безработицы - 6,2%. Доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, - 8,2%.

Среди регионов СФО наиболее высокие позиции в рейтинге заняли:

Омская область (4 место, медианная предлагаемая зарплата - 69 200 рублей, прожиточный минимум - 15 428 рублей);

Новосибирская область (15 место, 74 600 руб., 17 378 руб.);

Красноярский край (34 место, 77 200 руб., 19 684 руб.).

Лидерами рейтинга регионов по перспективности трудоустройства летом 2025 года стали Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург. В конце списка оказались Чукотский АО, Ненецкий АО и Республика Ингушетия.