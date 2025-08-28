Подсчеты показывают, что в республике стоимость жилья увеличилась в семь раз

28 августа 2025, 13:20, ИА Амител

Строительство дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России с 2015 по 2025 год сильнее всего подорожало жилье в Республике Алтай и Республике Дагестан – цены на новостройки выросли в среднем в семь раз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

Согласно подсчетам, в Республике Алтай стоимость квадратного метра увеличилась в 7,1 раза, а в Дагестане – в семь раз, в Крыму – в 4,3 раза, почти такой же рост зафиксирован в Севастополе, Амурской области, Краснодарском крае, Омской области, Адыгее и Бурятии.

Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик объяснил скачок цен повышенным интересом к регионам с туристической привлекательностью.

«Большинство строящихся домов на Алтае, в Дагестане и Крыму не рассчитаны на местных покупателей и ориентированы на инвестиции и спрос со стороны приезжих», – указал он.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай самая дорогая земля в Сибири всего лишь в три раза дешевле, чем в Москве.