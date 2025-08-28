Алтай стал лидером в России по росту цен на новостройки за последние десять лет
Подсчеты показывают, что в республике стоимость жилья увеличилась в семь раз
28 августа 2025, 13:20, ИА Амител
В России с 2015 по 2025 год сильнее всего подорожало жилье в Республике Алтай и Республике Дагестан – цены на новостройки выросли в среднем в семь раз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).
Согласно подсчетам, в Республике Алтай стоимость квадратного метра увеличилась в 7,1 раза, а в Дагестане – в семь раз, в Крыму – в 4,3 раза, почти такой же рост зафиксирован в Севастополе, Амурской области, Краснодарском крае, Омской области, Адыгее и Бурятии.
Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик объяснил скачок цен повышенным интересом к регионам с туристической привлекательностью.
«Большинство строящихся домов на Алтае, в Дагестане и Крыму не рассчитаны на местных покупателей и ориентированы на инвестиции и спрос со стороны приезжих», – указал он.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай самая дорогая земля в Сибири всего лишь в три раза дешевле, чем в Москве.
13:32:10 28-08-2025
ну хоть в чем то АК первый
13:54:35 28-08-2025
Гость (13:32:10 28-08-2025) ну хоть в чем то АК первый... читай внимательно. речь про РА, а не про АК.
13:55:25 28-08-2025
Гость (13:32:10 28-08-2025) ну хоть в чем то АК первый... Статейку то почитай: "В России с 2015 по 2025 год сильнее всего подорожало жилье в Республике Алтай ..."
14:08:51 28-08-2025
Гость (13:32:10 28-08-2025) ну хоть в чем то АК первый... Речь не про АК, а про РА
13:33:07 28-08-2025
Вот он, прорыв! Дожили!
13:46:44 28-08-2025
Хорошо ли это?
Для кого хорошо?
Для кого плохо?
Каков дальнейший план властей?
А у народа есть план?
---------------------------------------------
Задумайтесь, ответьте для себя
13:56:24 28-08-2025
Видать хорошо госпрограммы осваиваются
14:17:24 28-08-2025
Цены нужно снижать!
14:43:45 28-08-2025
Гость (14:17:24 28-08-2025) Цены нужно снижать!... Забыли поставить подпись. Д.Медведев
16:34:28 28-08-2025
Передайте Ильичу в 20 раз нам по плечу
и если даже в 25 - все равно все будем брать