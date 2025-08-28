НОВОСТИНедвижимость

Алтай стал лидером в России по росту цен на новостройки за последние десять лет

Подсчеты показывают, что в республике стоимость жилья увеличилась в семь раз

28 августа 2025, 13:20, ИА Амител

Строительство дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В России с 2015 по 2025 год сильнее всего подорожало жилье в Республике Алтай и Республике Дагестан – цены на новостройки выросли в среднем в семь раз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

Согласно подсчетам, в Республике Алтай стоимость квадратного метра увеличилась в 7,1 раза, а в Дагестане – в семь раз, в Крыму – в 4,3 раза, почти такой же рост зафиксирован в Севастополе, Амурской области, Краснодарском крае, Омской области, Адыгее и Бурятии.

Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик объяснил скачок цен повышенным интересом к регионам с туристической привлекательностью.

«Большинство строящихся домов на Алтае, в Дагестане и Крыму не рассчитаны на местных покупателей и ориентированы на инвестиции и спрос со стороны приезжих», – указал он.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай самая дорогая земля в Сибири всего лишь в три раза дешевле, чем в Москве. 

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

13:32:10 28-08-2025

ну хоть в чем то АК первый

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:54:35 28-08-2025

Гость (13:32:10 28-08-2025) ну хоть в чем то АК первый... читай внимательно. речь про РА, а не про АК.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:25 28-08-2025

Гость (13:32:10 28-08-2025) ну хоть в чем то АК первый... Статейку то почитай: "В России с 2015 по 2025 год сильнее всего подорожало жилье в Республике Алтай ..."

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:51 28-08-2025

Гость (13:32:10 28-08-2025) ну хоть в чем то АК первый... Речь не про АК, а про РА

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:07 28-08-2025

Вот он, прорыв! Дожили!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:46:44 28-08-2025

Хорошо ли это?
Для кого хорошо?
Для кого плохо?
Каков дальнейший план властей?
А у народа есть план?
---------------------------------------------
Задумайтесь, ответьте для себя

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бухгалтер

13:56:24 28-08-2025

Видать хорошо госпрограммы осваиваются

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:24 28-08-2025

Цены нужно снижать!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:45 28-08-2025

Гость (14:17:24 28-08-2025) Цены нужно снижать!... Забыли поставить подпись. Д.Медведев

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:28 28-08-2025

Передайте Ильичу в 20 раз нам по плечу
и если даже в 25 - все равно все будем брать

  -10 Нравится
Ответить
