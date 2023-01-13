Заштормит и заметёт. Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшую неделю

На 13 января синоптики уже передали штормовое предупреждение. 14 января и сутки 15-го ветер снова усилится на большей части региона

13 января 2023, 06:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Потепление и неблагоприятные погодные условия ожидаются в Алтайском крае в период с 13 по 15 января. В регионе пойдёт снег небольшой и умеренной интенсивности, поднимется метель, а температура постепенно будет повышаться. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"На 13 января мы передали штормовое предупреждение. Ветер усилится, местами он будет сильный порывистый — до 18-23 м/с, по юго-востоку — очень сильный, до 25 м/с. На дорогах ожидается сильная гололедица, местами снежные заносы", — рассказала синоптик.

"Днём 13-го в крае будет от -11 до -17 градусов. Постепенно температура воздуха будет расти и уже в ночь на 15-е на большей части Алтайского края ожидается от -11 до -17, днём -7...-12 градусов.

К концу дня 13 января и в ночь на 14-е ветер ослабнет. Но уже через несколько часов, днём 14 января, и сутки 15-го он снова усилится на большей части региона. Порывы будут достигать 18-23 м/с, местами до 25-27 м/с. В дальнейшем, со смещением атмосферных фронтов на восток, ветер начнёт стихать и снегопад прекратится.

16 и 17 января ночью в крае будет от -15 до -20 градусов, днём -10...-15°С. Снег пройдёт только в отдельных районах, но и там будет небольшой интенсивности. С 18 по 20 января, по предварительному прогнозу, в регионе установится спокойная и преимущественно без осадков погода. Ночные температуры составят -20...-25 градусов, по югу до -32°С, днём от -13 до -20°С.