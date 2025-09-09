"Алтайхлеб" занял лидирующие позиции благодаря внедрению новых технологий

И прошел путь от пекарни в супермаркете до предприятия по производству замороженных хлебобулочных полуфабрикатов

Что мы обычно представляем, услышав слово "хлебозавод"? Жаркий цех, тяжелые мешки с мукой, ручной труд и горячие печи. А еще – что-то старомодное и "нафталиновое". Но в Алтайском крае есть предприятие, которое ломает стереотипы – "Алтайхлеб". Рассказываем, зачем на пищевом предприятии отдел ИT-разработок, роботы, машинное зрение и какие люди востребованы в современном пищевом производстве.

Как все начиналось

История компании началась 13 лет назад с идеи сети "Мария-Ра" печь хлеб прямо в супермаркетах. Сначала это были полноценные пекарни с множеством сотрудников и оборудования. Но со временем число пекарен росло, и управлять ими становилось сложно и дорого, что отражалось и на цене.

Решение оказалось смелым: централизовать производство, сосредоточиться на автоматизации и перейти на технологию шоковой заморозки. Так появилось ООО "Алтайхлеб". Теперь в магазинах достаточно установить хлебопекарную печь, чтобы покупатели ежедневно имели возможность приобретать свежую выпечку. Логистическая схема стала проще, расходы сократились, а качество продукции при этом только выросло.

С тех пор предприятие постоянно расширяется. Сегодня "Алтайхлеб" – одна из крупнейших компаний в сфере производства замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, поставляющих продукцию не только в родную "Марию-Ра", но и по федеральным торговым сетям по всей стране.

"До чего дошел прогресс"

В 1979 году на экраны страны вышел культовый фильм "Приключения Электроника". Саундтрек к нему стал символом эпохи и надолго запомнился многим. В композиции звучат строки "До чего дошел прогресс, <...>вкалывают роботы, а не человек". Это казалось недостижимой романтической мечтой далекого будущего.

Но сегодня в цехах и на складах ООО "Алтайхлеб" это уже реальность.

Производство будущего в действии

Автоматизация и роботизация охватывают все этапы работы предприятия. Все начинается с рецептуры: цифровая система хранит формулы, а при запуске партии оператор одним нажатием кнопки инициирует процесс. Мука, вода и дрожжи подают по герметичной трубопроводной системе прямо в емкость смесителя, где тесто готовится автоматически.

Так команда из трех человек за одну смену выпускает 69 тонн теста. Без автоматики на это ушли бы недели тяжелого ручного труда. На многих заводах муку до сих пор разгружают вручную из мешков, переносят тесто в емкостях и только потом отправляют на следующий этап.

На "Алтайхлебе" все иначе: тесто движется по конвейеру к линии формовки, где машины придают ему форму и добавляют начинку. Один оператор управляет сразу двумя линиями, а команда из шести человек за смену может произвести, например, 160 тысяч штук хачапури с ветчиной и сыром. Далее изделия автоматически отправляют в расстоечную камеру, затем – в камеру шоковой заморозки.

Упаковка и логистика без ручного труда

После заморозки продукцию нужно упаковать, сложить в коробки, сформировать паллеты и доставить на склад. Здесь также все делает техника:

робот формирует коробку из заготовки;

компьютер с машинным зрением отсчитывает изделия и загружает их внутрь;

следующий робот заклеивает коробку;

при -18°С роборуки укладывают их на паллеты – по 108 коробок на один;

паллет автоматически обматывают стретч-пленкой.

Затем беспилотный робот-грузчик перевозит паллеты в нужную зону хранения склада. И, двигаясь по коридору, кстати, проигрывает мелодию "До чего дошел прогресс" – чтобы сотрудники видели и слышали его заранее.

Реальность, а не фантастика

Для сотрудников ООО "Алтайхлеб" то, о чем пели в культовом фильме 1979 года, стало привычным рабочим днем. Тысячи паллет, огромные склады – и никакой беготни. Система знает, где и какая продукция хранится, и по первому запросу автоматически отправляет нужный паллет в зону отгрузки.

И в этот момент становится особенно ясно: это не просто завод в Алтайском крае – это предприятие, которым можно по-настоящему гордиться. Ведь здесь автоматы выполняют тяжелую, рутинную физическую работу и освобождают сотрудников для творческого и созидательного труда. А продукция отправляется на полки супермаркетов от Москвы до Владивостока, Пекина и Шанхая.

Будущее уже наступило, и оно начинается на "Алтайхлебе".

Здесь каждый день приближает тебя к лучшему

"Алтайхлеб" продолжает расти и развиваться. Сегодня идет строительство нового производственного корпуса, который позволит значительно увеличить объемы выпуска. Это значит только одно – "Алтайхлебу" нужны новые сотрудники.

В компании ищут операторов современных технологий. Тех, кто готов управлять роботами и цифровыми системами, видеть результат труда на полках крупнейших торговых сетей страны и гордиться тем, что его работа приносит радость миллионам людей.

На предприятии ценят не только профессионализм, но и личные качества: желание учиться, стремление к развитию, ответственность и любовь к делу. А в ответ предприятие предлагает уверенность в завтрашнем дне, достойную зарплату, социальную поддержку и реальные перспективы карьерного роста.

А также:

бесплатное питание и скидки на продукцию собственного производства;

скидку 10% на покупки в сети "Мария-Ра";

доставку до работы служебным транспортом от Барнаула до Новоалтайска;

бесплатное общежитие с трехразовым питанием и компенсацию проезда для работающих вахтовым методом;

наставничество на предприятии и курсы повышения квалификации;

официальную заработную плату и соцпакет.

Также на предприятии заботятся о досуге: проводят корпоративные праздники, выезды на базы отдыха в Горный Алтай, мероприятия для детей сотрудников. Станьте частью этой истории.

Подробнее о вакансиях и условиях работы читайте на сайте .

