Алтайские аграрии столкнулись с обрушением рынка сельхозтехники
Продажи российских машин упали на 33%, импортных - на 40%
29 июля 2025, 07:30, ИА Амител
За период с января по май 2025 года продажи сельскохозяйственной техники значительно уменьшились. По данным Росспецмаша, российской техники продали на 33% меньше, импортной — на 40%. С проблемами также столкнулись алтайские аграрии. Об этом сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Техника для сельского хозяйства копится на складах заводов и дилеров. Председатель Союза фермеров Алтайского края Никита Кожанов называет эту проблему одной из самых острых в аграрной сфере.
Так, на машиностроительных предприятиях стали сокращать производство, вследствие чего рабочие теряют места. Аграрии до последнего используют технику, которая вот-вот придет в негодность, либо покупают агрегаты с рук. Последнее всегда влечет за собой риск. Дилеры стараются обеспечивать бесперебойную работу новой техники, но выходит это дороже:
"Вот мы недавно купили себе седельный тягач, изъятый из лизинговой компании. То есть для нас это более интересный вариант, нежели покупать новую единицу техники. Но это, как правило, китайские производители, к которым пока еще мы относимся с осторожностью", - привел пример Кожанов.
Кризис подтвердил и производитель агродронов "АгроТехнологии". Продажи сельхозтехники за последние два года уменьшились в десять раз. Причиной также стало сокращение субсидий и отсутствие квот на импорт.
"Субсидированных кредитов мало. Квоты на импорт нет. То есть, цена низкая внутри рынка, потому что только внутренняя конкуренция - и все", - уточнил представитель предприятия.
Новая техника рентабельна при работе высокомаржинальными пропашными культурами, и если масштаб земель оправдывает покупку. Начинающему фермеру такие траты, как правило, не по карману. Скорее всего, придется прибегнуть к варианту обеспечения советской техникой: отремонтированными комбайнами "Енисей" и "Нива", а также тракторами "Т-4".
"Советская техника, еще, в принципе, на рынке присутствует. Ее можно найти, ее можно отремонтировать, при должном уходе она довольно неплохо работает. Вот для совсем маленьких предприятий, наверное, этот путь будет наиболее оптимальным", - сказал Никита Кожанов.
Ориентироваться на узкие и частные запросы рынка советует производителям Роман Эбелинг, руководитель Завода "Агроуспех". С его слов, сейчас выигрывают те, кто занимаются узкоспециализированными машинами: они действительно помогают фермерам повышать прибыль. В пример он привел технику для подготовки семян бобовых:
"Подготовка семян бобовых, в частности, требует новой техники, нового оборудования, как раз бережных протравливающих линий. А старые технологии, из времён СССР, например, шнековые различные протравливатели, губят очень зерно, понижают его всхожесть, урожайность и прибыль", - подчеркнул Эбелинг.
Производители пока не теряют оптимизма и пытаются найти способы для продаж. Эффективнее всего работают точечные методы. Одно из необходимых "касаний" с потенциальным покупателем – участие в выставках агротехники, например в ближайшем "Дне сибирского поля". Своим опытом поделился Александр Ваганов, основатель компании "Nitrogen":
"Продавать - это доносить, что может оборудование, чем оно отличается от других, и особенно в сельхозрынке клиент любит посмотреть, потрогать покупку. Чтобы совершить продажу клиенту, нужно делать все больше точек касания. В личном общении, в рекламе, в пиар-службах. Выставка является всего лишь одной из точек касания клиентов", - заявил Ваганов.
В прошлом году благодаря выставке компания совершила две продажи.
День сибирского поля состоится в Павловском районе Алтайского края с 30 июля по 1 августа. Агрофорум соберет более 300 компаний, запланирована работа экспозиций сельхозтехники и тестовые показы.
Решить проблему также пытаются централизованно. Так, в мае снизили ставки на льготный лизинг агротехники - по данным компании “Росагролизинг”, Алтайский край на этих условиях купил 28 машин. Кроме того, Минсельхоз увеличил субсидию на покупку сельхозтехники с 50 до 70% от ставки ЦБ. Однако аналитики утверждают: глубина кризиса такова, что на восстановление потребуется не менее двух лет.
07:40:59 29-07-2025
- "Кризис подтвердил и производитель агродронов "АгроТехнологии". Продажи сельхозтехники за последние два года уменьшились в десять раз."----------- Не к ночи будет вспомнить - "Сталин привел страну от сохи к ....." А мы упрямо катимся к сохе.
07:48:42 29-07-2025
Нам готовят голод!
Старайтесь иметь свои продукты! Участок земли, источник воды, источник энергии...
08:00:03 29-07-2025
брали в кредит, кредиты дорогие, урожай, под который брали кредит, дешевый, вот и не берут... да и цены за простой включены в стоимость...
08:22:46 29-07-2025
"если масштаб земель оправдывает покупку. Начинающему фермеру такие траты, как правило, не по карману." - видимо выживать малыми формами сложно.. При СССР был один собственник - единое государство..
09:07:15 29-07-2025
dok_СФ (08:22:46 29-07-2025) "если масштаб земель оправдывает покупку. Начинающему фермер... И где тот "собственник"?
😁
08:33:35 29-07-2025
Странно но по телевизору да и здесь говорят, что бизнесу нравятся высокие проценты, они вроде как мотивируют на развитие. А учитывая, беспрецедентный рост производства и экономики, кажется, что эти товарищи говорят не совсем правду
08:53:34 29-07-2025
"...Вот мы недавно купили себе седельный тягач, изъятый из лизинговой компании. То есть для нас это более интересный вариант, нежели покупать новую единицу техники..."
🤣
Бизнес-план - пущька-бомба! Подсказываю: "купить ночью" с подворья у кого-нибудь трактор ещё выгоднее, чем в магазине "арестованных товаров"...
08:57:49 29-07-2025
Эти процессы являются абсолютно нормальными в рыночной экономике. Падает спрос - роняйте цены, ищите возможности снижения себестоимости, платите менеджерам 40000р, а не 200000р.
09:06:09 29-07-2025
1 (08:57:49 29-07-2025) Эти процессы являются абсолютно нормальными в рыночной эконо... Да у кого из "менеджеров" зарплата 200 тыр? У директора и бухгалтера? И то не факт.
Сомневаюсь, что обычные "продажники" в среднем по краю получают на руки больше 40-50 тысяч.
14:47:40 29-07-2025
Кхм... (09:06:09 29-07-2025) Да у кого из "менеджеров" зарплата 200 тыр? У директора и бу... Ой как вы ошибаетесь) я работала в бухгалтерии компании по продаже с/х техники. Самый отстающий менеджер меньше 100тр не зарабатывал. А "передовики" получали 500-1000тр в сезон. Это 4 года назад было. Сейчас, видимо, госпрограмму 1432 свернули (я больше в этой отрасли не работаю), может ЗП и не выросли, но на том же уровне остались -100%
09:06:15 29-07-2025
1 (08:57:49 29-07-2025) Эти процессы являются абсолютно нормальными в рыночной эконо... если манагер нарабатывает на 2 000 000 - почему бы не платить ему 200 000?
09:14:55 29-07-2025
Musik (09:06:15 29-07-2025) если манагер нарабатывает на 2 000 000 - почему бы не платит... Потому что фирма должна перевести хозяину определённое количество денежек ежемесячно. И хозяина не чих-пых, что продажи падают и расходы растут.
09:05:32 29-07-2025
в условиях санкций, цены на все эти россельмаши взлетели до небес, а все эти конторки с приставкой агро - озолотились.
но мантра там все плохо и будет еще ухже, а здесь хорошо и будет лучше - уже себя исчерпала, давно.
300 ярдов на западе оставила, второй год экономику дорогими кредитами душит - у минюста и прокуратуры к ней точно вопросов нет?
09:06:19 29-07-2025
между изготовителем и потребителем слишком много посредников
09:27:10 29-07-2025
Ииииииигорь (09:06:19 29-07-2025) между изготовителем и потребителем слишком много посредников... Так все просто-чем больше посредников,тем больше сбор налогов,тем больше рост экономики в цифрах,а то что цена для потребителей заоблачная-так это ваши проблемы,как говорят ура-патриоты-если не можете купить,значит вы плохо работаете
10:14:36 29-07-2025
Вопрос доступности промоборудоаания, авто и сельхозтехники можно решить только через e-commerc , прямые продажи от производителя через маркетплейсы...
12:10:03 29-07-2025
Цены на технику выросли в несколько раз, а зерно упало в цене + пошлину забирали 5000. Думали нагнём крестьянина и будем жить хорошо. А оказалось. Что нагнув крестьянина, нагнули все заводы, нет денег у крестьянина, и никто не покупает Технику.просто для примера в 13 году вектор. Брал за 3700 000. В 15 за 4, 5. В 19 году брал. За 7,2, а сейчас стоит 14 000 000.а цена зерна, как в 13 году 10000. И это за хорошего качества хлеб.
18:50:37 31-07-2025
Не давно хотел купить транспортëрную ленту на комбайн 10 метров 70000 тысяча стоит куда это всë резина за такую цену дай бог всë у вас останется в складах сами умалять будете до токой степени борзеть не надо. Продукту фермера государство роняет цену мы молчим вы тоже роняйте