Алтайские аграрии столкнулись с обрушением рынка сельхозтехники

Продажи российских машин упали на 33%, импортных - на 40%

29 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За период с января по май 2025 года продажи сельскохозяйственной техники значительно уменьшились. По данным Росспецмаша, российской техники продали на 33% меньше, импортной — на 40%. С проблемами также столкнулись алтайские аграрии. Об этом сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Техника для сельского хозяйства копится на складах заводов и дилеров. Председатель Союза фермеров Алтайского края Никита Кожанов называет эту проблему одной из самых острых в аграрной сфере.

Так, на машиностроительных предприятиях стали сокращать производство, вследствие чего рабочие теряют места. Аграрии до последнего используют технику, которая вот-вот придет в негодность, либо покупают агрегаты с рук. Последнее всегда влечет за собой риск. Дилеры стараются обеспечивать бесперебойную работу новой техники, но выходит это дороже:

"Вот мы недавно купили себе седельный тягач, изъятый из лизинговой компании. То есть для нас это более интересный вариант, нежели покупать новую единицу техники. Но это, как правило, китайские производители, к которым пока еще мы относимся с осторожностью", - привел пример Кожанов.

Кризис подтвердил и производитель агродронов "АгроТехнологии". Продажи сельхозтехники за последние два года уменьшились в десять раз. Причиной также стало сокращение субсидий и отсутствие квот на импорт.

"Субсидированных кредитов мало. Квоты на импорт нет. То есть, цена низкая внутри рынка, потому что только внутренняя конкуренция - и все", - уточнил представитель предприятия.

Новая техника рентабельна при работе высокомаржинальными пропашными культурами, и если масштаб земель оправдывает покупку. Начинающему фермеру такие траты, как правило, не по карману. Скорее всего, придется прибегнуть к варианту обеспечения советской техникой: отремонтированными комбайнами "Енисей" и "Нива", а также тракторами "Т-4".

"Советская техника, еще, в принципе, на рынке присутствует. Ее можно найти, ее можно отремонтировать, при должном уходе она довольно неплохо работает. Вот для совсем маленьких предприятий, наверное, этот путь будет наиболее оптимальным", - сказал Никита Кожанов.

Ориентироваться на узкие и частные запросы рынка советует производителям Роман Эбелинг, руководитель Завода "Агроуспех". С его слов, сейчас выигрывают те, кто занимаются узкоспециализированными машинами: они действительно помогают фермерам повышать прибыль. В пример он привел технику для подготовки семян бобовых:

"Подготовка семян бобовых, в частности, требует новой техники, нового оборудования, как раз бережных протравливающих линий. А старые технологии, из времён СССР, например, шнековые различные протравливатели, губят очень зерно, понижают его всхожесть, урожайность и прибыль", - подчеркнул Эбелинг.

Производители пока не теряют оптимизма и пытаются найти способы для продаж. Эффективнее всего работают точечные методы. Одно из необходимых "касаний" с потенциальным покупателем – участие в выставках агротехники, например в ближайшем "Дне сибирского поля". Своим опытом поделился Александр Ваганов, основатель компании "Nitrogen":

"Продавать - это доносить, что может оборудование, чем оно отличается от других, и особенно в сельхозрынке клиент любит посмотреть, потрогать покупку. Чтобы совершить продажу клиенту, нужно делать все больше точек касания. В личном общении, в рекламе, в пиар-службах. Выставка является всего лишь одной из точек касания клиентов", - заявил Ваганов.

В прошлом году благодаря выставке компания совершила две продажи.

День сибирского поля состоится в Павловском районе Алтайского края с 30 июля по 1 августа. Агрофорум соберет более 300 компаний, запланирована работа экспозиций сельхозтехники и тестовые показы.

Решить проблему также пытаются централизованно. Так, в мае снизили ставки на льготный лизинг агротехники - по данным компании “Росагролизинг”, Алтайский край на этих условиях купил 28 машин. Кроме того, Минсельхоз увеличил субсидию на покупку сельхозтехники с 50 до 70% от ставки ЦБ. Однако аналитики утверждают: глубина кризиса такова, что на восстановление потребуется не менее двух лет.