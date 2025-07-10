Более 22 млрд выручки. Сколько заработало сельхозмашиностроение Алтая за 2024 год

Чистая прибыль при этом не дотянула и до 2 млрд рублей

10 июля 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Jed Owen / unsplash.com

В Алтайском крае за 2024 год выручка предприятий по производству сельхозтехники составила 22 255 100 000 рублей. Чистую прибыль оценили в 1 833 422 000 рублей, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на данные системы проверки контрагентов "КонтурФокус".

Рейтинг предприятий сельхозмашиностроения по выручке в 2024 году

Объединение "Алмаз" – 5,57 млрд рублей

Принадлежит семье сенатора Виктора Зобнева. В объединение входят АО "Рубцовский завод запасных частей", АО "АНИТИМ", ОАО "РПКТИ", ООО "Торговый дом "Алмаз" и ООО "УК ПТ "Юг Алтая". Все предприятия, кроме "УК ПТ "Юг Алтая", завершили 2024 год с прибылью.

Veles – 4,7 млрд рублей

Связана с барнаульским предпринимателем и экс-депутатом Алексеем Мельниковым, гендиректором АО "СЭУС". Включает АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения" и АО "ТД Велес". Производит бороны, катки, культиваторы и другие сельхозагрегаты.

ООО "ТД Комплекс Агро" – 3,5 млрд рублей ​(+1%)

Собственник – депутат АКЗС Дмитрий Беляев. Компания выпускает оборудование для элеваторов, посевные комплексы, почвообрабатывающую, поливальную и прочую технику.

ООО "Агроцентр" – 2 млрд рублей (-19%)

98% компании принадлежит Сергею Твердохлебу. Производит посевные комплексы, культиваторы, плоскорезы, тракторные погрузчики, запчасти и многое другое.

ООО "АСМ-Агро" – 1,6 млрд рублей (+10%)

Фирмой владеет Алексей Бурдовицын. Производят конвейерные зерносушилки, конусные силосы, нории и теплообменники.

ООО Завод "Алтайлесмаш" – 1,2 млрд рублей (-25%)

Собственник – Валентина Куксина. Компания выпускает гусеничные тракторы "Барнаулец" и гусеничную технику для лесной промышленности.

ООО "РУФ-2" – 1,1 млрд рублей (+47%)

Собственники: Виктор Кильтау – 34%, Артур Кильтау – 34%, Игорь Хаванский – 32%. Производят многофункциональные полуприцепы, посевные комплексы, бороны, смесители-кормораздатчики, грейдеры и запчасти.

Выручка меньше 1 млрд за 2024 год была у следующих предприятий:

ООО "СиСорт" – 679,9 млн рублей ​(+9%). Производство фотосепараторов, транспортировочного оборудования и компрессоров;

ООО "Сибирь-Техника" – 523,4 млн рублей ​(-65%). Лесопожарные тракторы, многофункциональные машины, коммунальные универсальные погрузчики;

ООО "Алтайский завод автотракторного спецоборудования" – 453,2 млн рублей ​(+11%). Фронтальные погрузчики, почворезы, грабли-ворошилки, дисковые бороны, лесозаготовительная техника и прочее;

ООО "Харвест" – 316,3 млн рублей ​(+11%). Грабли-ворошилки, погрузчики универсальные, отвалы коммунальные;

ООО "Сохрани зерно" – 232,7 млн рублей (+83%). Зерноочистительные комплексы, отделения сушки, элеваторы, комбикормовые заводы;

ООО "СДСМ" – 97,8 млн рублей (+57%). Фронтальные погрузчики, сеноуборочные грабли, щетки, отвалы, фрезы;

ООО "Алтайтрансмаш-сервис" – 59,4 млн рублей (-13%). Производство вездеходов и гусеничной спецтехники;

ООО "Технологии металлообработки" – 57,7 млн рублей ​(-60%). Производят бороны;

ООО "Алтайский завод сельскохозяйственных машин" – 52,2 млн рублей (+13%). Почвообрабатывающая техника и навесное оборудование для погрузчиков;

ООО "Химагротех" – 47,2 млн рублей (+4%). Опрыскиватели, кассеты для транспортировки жидкостей, средства защиты растений;

ОАО "АСМ-Запчасть" – 47,1 млн рублей ​(-12%). Культиваторы, комбинированные почвообрабатывающие орудия, плуги, бороны и плоскорезы;

ООО "Эра технологий" – 8 млн рублей (-11%). Бесшнековые протравливатели семян и опрыскиватели;

ООО "Европейские транспортные системы" – 7,5 млн рублей​ (+30%). Гибкие и жесткие спиральные транспортеры;

ООО "Агроспецмашина" – 2,7 млн рублей (-98%). Производство рулонных пресс-подборщиков.

Рейтинг предприятий сельхозмашиностроения по чистой прибыли в 2024 году

Объединение "Алмаз" – 681 млн рублей;

ООО "ТД Комплекс Агро" – 264,8 млн рублей;

Veles – 251,6 млн рублей;

ООО "Агроцентр" – 225,4 млн рублей;

ООО "АСМ-Агро" – 124,7 млн рублей;

ООО "РУФ-2" – 102,2 млн рублей;

ООО "СиСорт" – 61,6 млн рублей;

ООО Завод "Алтайлесмаш" – 50,9 млн рублей;

ООО "Харвест" – 32,9 млн рублей;

ООО "Алтайский завод автотракторного спецоборудования" – 23,6 млн рублей;

ООО "Алтайтрансмаш-сервис" – 13,7 млн рублей;

ООО "СДСМ" – 3,9 млн рублей;

ООО "Алтайский завод сельскохозяйственных машин" – 2,6 млн рублей;

ООО "Сохрани зерно" – 1,2 млн рублей;

ООО "Эра технологий" – 655 тысяч рублей;

ООО "Химагротех" – 604 тысячи рублей;

ООО "Сибирь-Техника" – 437 тысяч рублей;

ОАО "АСМ-Запчасть" – 80 тысяч рублей;

ООО "Европейские транспортные системы" – 36 тысяч рублей;

ООО "Технологии металлообработки" – 10 тысяч рублей;

ООО "Агроспецмашина" – чистый убыток 8,5 млн рублей.