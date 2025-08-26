Алтайские бренды. Как в барнаульском парке прошел самый "вкусный" гастрофестиваль

Мероприятие прошло при поддержке правительства Алтайского края

26 августа 2025, 07:15, ИА Амител

Фестиваль "Алтайские бренды" / Фото: предоставлены Алтайпищепромом

Традиционный семейный фестиваль "Алтайские бренды. Продукты для здоровья" прошел 23 августа, в субботу, в четвертый раз в парке "Изумрудный". Мероприятие в этом году объединило 80 предприятий и организаций региона. Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, в парк "Изумрудный" пришли тысячи барнаульцев, которые не только попробовали брендовые и вкусные алтайские продукты, но и участвовали в конкурсах, и наблюдали за работой известных алтайских поваров.

Мясо и сладости в 47 стран мира

В этом году мероприятие собрало около 80 производителей региона, продемонстрировавших широкий спектр продукции: от мясной и молочной до специализированных товаров для здорового питания, чая, бальзамов и сладостей.

Не все жители края осознают влияние Алтая на гастрономической карте мира. Фестиваль "Алтайские бренды" напомнил, что наш регион сегодня поставляет продукцию в 47 стран мира. Кроме того, Алтайский край занимает лидирующие позиции в России по производству муки, крупы, сыра, сливочного и растительного масла. Также в нашем регионе активно развивается производство молочной, медовой, мясной и хлебной продукции. Все это гастрономическое разнообразие могли попробовать посетители парка "Изумрудный".

«Каждый год интерес к фестивалю растет. Это видно и по большому количеству посетителей, и по активности участников. Как обычно, организована большая развлекательная программа. А еще в честь 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова организаторы решили приготовить 250 литров суворовской каши. Так что голодным с фестиваля точно никто не уйдет», – написал в своем телеграм-канале губернатор Виктор Томенко.

Непосредственно с приветственным словом к гостям фестиваля обратился заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов. Он отметил, что продукция региона сегодня востребована не только в России, но и за ее пределами: в прошлом году география поставок охватила 59 стран, в текущем – почти 50.

По словам Александра Лукьянова, от 40 до 80% продукции алтайских предприятий реализуется за пределами края, а ее качество – результат труда 30 тысяч работников пищевой и перерабатывающей промышленности. Часть из них наградили прямо на фестивале. Всего краевые и ведомственные награды получили 14 сотрудников предприятий, среди которых механики, технологи, мастера колбасного и хлебопекарного производства, бухгалтеры и руководители. Их вклад был отмечен медалями "За заслуги в труде", почетными грамотами правительства Алтайского края, благодарностями губернатора и Министерства сельского хозяйства РФ. Также награды вручил и начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

Ярмарка силы

Фестиваль "Алтайские бренды" / Фото: предоставлены Алтайпищепромом

В торговых рядах гости могли ознакомиться с разнообразием алтайской продукции. Поскольку 2025-й объявлен Годом защитника Отечества, основной идеей фестиваля стала концепция силы. Каждая зона фестиваля отражала уникальность силы.

В палатке компании "Магия трав" рассказывали о бальзамах, среди которых давно известный "Золотой олень Алтая" и новинка – общеукрепляющий бальзам, разработанный для поддержания иммунитета в межсезонье. Здесь же презентовали линейку травяных чаев без ароматизаторов и красителей – с лавандой, лемонграссом, лимонником и тархуном.

Сыры и масло из Калманского района предлагал другой участник. Ассортимент включал копченые сорта, сыры с папоротником, с кедровым орехом и популярную "косичку". Продукция уже представлена в федеральных торговых сетях и готовится выйти на новые каналы, включая сервис "Самокат".

Кулинарные поединки

Для посетителей фестиваля также проходили мастер-классы, фестиваль сыра. Работала чайная беседка, где в течение всего дня читали лекции о гастрономии. Параллельно шел кулинарный поединок с участием девяти шеф-поваров. Победителей оценивало авторитетное жюри: Сергей Тернов, Александр Зозуля, Андрей Мытник и прошлогодний триумфатор Артем Агафонов. Последний, к слову, победил в кулинарном поединке в 2024-м.

В этом году лучшим стал шеф-повар ресторана "Ползунов" Максим Гранкин. Он получил сертификат на 30 тысяч рублей. Второе место досталось Антону Серюгаеву, шеф-повару бара "Облако", третье место получил Никита Анисимов, шеф-повар бара "Секретное место" из Кемеровской области.

Состоялась и деловая программа IV семейного фестиваля "Алтайские бренды. Продукты для здоровья". Эксперты обсудили закупочные сессии с торговыми сетями "Аникс" и "Калина-Малина". Также прошел "Деловой час" для производителей пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности, на котором обсудили современный рынок труда и кадровое обеспечение отраслей экономики, вопросы контроля качества в производстве продуктов питания, сервисы и возможности государственной поддержки с кадровым центром "Работа России".

25 тысяч гостей

Фестиваль "Алтайские бренды" / Фото: Николай Бойко

По данным управления по пищевой и перерабатывающей промышленности, в этом году на IV семейном фестивале "Алтайские бренды. Продукты для здоровья" побывали более 25 тысяч человек. Во время мероприятия было продано, разыграно и продегустировано более 10 тонн продуктов. Гости фестиваля унесли с собой тонны сыра, сотни литров молока и растительного масла.

Фестиваль "Алтайские бренды. Продукты для здоровья" в очередной раз подтвердил статус площадки, где соединяются экономика, культура и традиции края. Для бизнеса это возможность выстраивать новые контакты и каналы сбыта, для жителей – познакомиться с продукцией ведущих предприятий региона, а для властей – подчеркнуть роль отрасли в развитии экономики Алтайского края.