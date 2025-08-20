Гастрономический фестиваль, посвященный алтайским продуктам, пройдет в парке Барнаула
75 предприятий и организаций примут участие в фестивале "Алтайские бренды"
20 августа 2025, 14:30, ИА Амител
Традиционный гастрофестиваль "Алтайские бренды. Продукты для здоровья" пройдет 23 августа, в субботу, в пятый раз в парке "Изумрудный". Мероприятие в этом году объединит 75 предприятий и организаций региона.
Как сообщает пресс-служба правительства края, гостей фестиваля ждут кулинарный поединок, презентация новинок продукции, конкурсы и мастер-классы, лекции о здоровом питании и органической продукции, закупочные сессии с торговыми сетями и деловая программа. Также запланированы ярмарки алтайского сыра и меда.
На фестивале представят товары местных производителей, которые поставляют сегодня в 47 стран. Барнаульцы смогут не только познакомиться с алтайскими брендами, но и попробовать их продукцию.
«Так как нынешний год объявлен Годом защитника Отечества, основной идеей фестиваля стала концепция силы. Алтайские продукты – это источник силы. Площадки фестиваля – грань одной большой силы, которая питает тело, ум и сердца гостей. Каждая зона фестиваля станет отражением уникальности аспекта этой силы, создавая целостное и вдохновляющее пространство. Мы ежегодно совершенствуем программу фестиваля, уделяем внимание повышению культуры правильного питания и здорового образа жизни, семейным традициям и ценностям», – сообщила заместитель начальника управления по пищевой и перерабатывающей промышленности региона Олеся Праздникова.
Для гостей также приготовят кашу. Пройдут различные дегустации, розыгрыши. В амфитеатре организуют лекторий, встречи с экспертами по здоровью и питанию.
«Одним из ярких моментов фестиваля станет кулинарный поединок девяти шеф-поваров – представителей Алтайского края, Новокузнецка и Республики Алтай. Как отметил автор проекта "Алтай-мясо" в "Доме российской кухни" на ВДНХ, амбассадор заводов по производству мраморной говядины, участник проекта "Гастрономическая карта России", шеф-повар Андрей Мытник, участники приготовят по два блюда (закуска и основное блюдо) из двух ключевых ингредиентов – гречки и мраморной говядины. Победитель турнира получит звание лучшего шеф-повара фестиваля», – сообщили в правительстве.
Мероприятие продлится с 10 до 20 часов. Церемония открытия намечена на 12 часов. На главной сцене состоится награждение сотрудников алтайских предприятий, которые внесли большой вклад в производство продуктов питания.
15:02:28 20-08-2025
Во дворах рядом с парком будет очередной треш от желающих вкусить халявы.
Вакаев, ты там уже с парковкой думай что то.
Жильцы домов напротив парка будут устанавливать шлагбаумы на въезды во дворы.
А пока не установили, будут раскидывать ежей и саморезы.
22:23:59 20-08-2025
В прошлом году работали одни ворота стояла очередь и на вход и на выход, парковка забита само собой, по Комсу фиг проедешь. Нормально только из ближайших домов пешочком.
19:06:12 21-08-2025
При любом мероприятии у туалетов 20 минутная очередь