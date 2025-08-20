Гастрономический фестиваль, посвященный алтайским продуктам, пройдет в парке Барнаула

75 предприятий и организаций примут участие в фестивале "Алтайские бренды"

20 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Фестиваль "Алтайские бренды" / Фото: правительство Алтайского края

Традиционный гастрофестиваль "Алтайские бренды. Продукты для здоровья" пройдет 23 августа, в субботу, в пятый раз в парке "Изумрудный". Мероприятие в этом году объединит 75 предприятий и организаций региона.

Как сообщает пресс-служба правительства края, гостей фестиваля ждут кулинарный поединок, презентация новинок продукции, конкурсы и мастер-классы, лекции о здоровом питании и органической продукции, закупочные сессии с торговыми сетями и деловая программа. Также запланированы ярмарки алтайского сыра и меда.

На фестивале представят товары местных производителей, которые поставляют сегодня в 47 стран. Барнаульцы смогут не только познакомиться с алтайскими брендами, но и попробовать их продукцию.

«Так как нынешний год объявлен Годом защитника Отечества, основной идеей фестиваля стала концепция силы. Алтайские продукты – это источник силы. Площадки фестиваля – грань одной большой силы, которая питает тело, ум и сердца гостей. Каждая зона фестиваля станет отражением уникальности аспекта этой силы, создавая целостное и вдохновляющее пространство. Мы ежегодно совершенствуем программу фестиваля, уделяем внимание повышению культуры правильного питания и здорового образа жизни, семейным традициям и ценностям», – сообщила заместитель начальника управления по пищевой и перерабатывающей промышленности региона Олеся Праздникова.

Для гостей также приготовят кашу. Пройдут различные дегустации, розыгрыши. В амфитеатре организуют лекторий, встречи с экспертами по здоровью и питанию.

«Одним из ярких моментов фестиваля станет кулинарный поединок девяти шеф-поваров – представителей Алтайского края, Новокузнецка и Республики Алтай. Как отметил автор проекта "Алтай-мясо" в "Доме российской кухни" на ВДНХ, амбассадор заводов по производству мраморной говядины, участник проекта "Гастрономическая карта России", шеф-повар Андрей Мытник, участники приготовят по два блюда (закуска и основное блюдо) из двух ключевых ингредиентов – гречки и мраморной говядины. Победитель турнира получит звание лучшего шеф-повара фестиваля», – сообщили в правительстве.

Мероприятие продлится с 10 до 20 часов. Церемония открытия намечена на 12 часов. На главной сцене состоится награждение сотрудников алтайских предприятий, которые внесли большой вклад в производство продуктов питания.