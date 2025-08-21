Без химикатов. Жителям Барнаула расскажут, как выращивают органику на алтайских полях

А также ответят на вопросы: где найти органику в нашем регионе и в какой еде чаще всего превышено содержание остатков пестицидов и химикатов

21 августа 2025, 15:30, ИА Амител

Органические продукты / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Уже скоро Барнаул примет фестиваль "Алтайские бренды". В программу вошли не только ярмарки и дегустации, но и образовательная часть – лекторий на тему правильного и здорового питания. Расскажут жителям краевой столицы и об алтайской органике – то есть о продукции, которую выращивают в регионе без применения минеральных удобрений и пестицидов, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

«Будут рассказывать, на каком этапе сегодня развитие производства органической продукции в Алтайском крае, об особенностях, пользе для современного человека, чтобы потребитель научился разбираться в том числе в этом. У нас есть ряд производителей – их продукция имеет сертификаты "Органик", система производства данной продукции – без химикатов и пестицидов», – рассказала заместитель начальника Алтайпищепрома Олеся Праздникова.

А в это покупатели часто не верят – мол, вырастить в промышленных масштабах зерно, не пользуясь удобрениями, нереально.

«Можно, но непросто, путем многолетних экспериментов», – возражают в алтайском хозяйстве "Курай Агро Плюс".

Предприятие производит несколько видов муки, крупы, овсяные и гречневые хлопья с органическим сертификатом. При более низкой урожайности (по сравнению с интенсивным полеводством) затраты на гектар тоже ниже, поэтому получение зерна остается рентабельным. Главные беды для такого полеводства – сорняки и болезни, объясняет руководитель компании Игорь Пляко.

«Основной метод борьбы с сорняками, который у нас применяется, – механическая обработка земли перед посевом. Осенью это – дискование на небольшую глубину. Весной дожидаемся, когда сорняк всходит, один раз подрезаем и снова ждем. Путем подрезания, вычесывания на поверхность – чтобы и корневая система, и проросшие зерна сорняков просто погибали», – пояснил Игорь Пляко.

Из-за борьбы с сорняками сеют позже. Если речь идет о культурах раннего сева – таких как овес или горох, – выбирают поля, где засоренность минимальная, например, после озимых. Что касается болезней, тут спасает выбор культур – это гречиха, овес, ячмень стойких сортов: в частности, пензенской и новосибирской селекции. В компании считают: почва, как живой организм, имеет свой иммунитет; его легко нарушить, если бездумно пичкать химикатами.

Главный способ защитить посевы и при этом получить достойный урожай – выбрать подходящую землю, подтверждает доцент Алтайского государственного аграрного университета, руководитель краевого Центра компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Ольга Черепанова.

«Урожайность всегда будет зависеть от уровня почвенного плодородия. А дальше уже дело в правильно подобранных сортах, здоровых и сильных семенах, а на помощь будут приходить биопрепараты на основе микроорганизмов, способные защитить как от болезней, так и от вредителей. В этом году очень дождливая погода, она способствует развитию многих заболеваний, в том числе очень опасного грибного заболевания "фазариоз колоса" – в зерне накапливаются микотоксины, которые могут вызывать развитие аллергии и являются канцерогенами. И буквально вот только вчера проводили учет урожая на поле пшеницы в органическом хозяйстве. Симптомов этого заболевания не обнаружили абсолютно. Растения на поле были обработаны комплексом биопрепаратов. И, кстати, урожайность там составила около 40 центнеров с гектара», – рассказала Ольга Черепанова.

Сейчас она готовится рассказать об органике на фестивале "Алтайские бренды" – познакомить жителей Барнаула с технологиями получения продуктов животноводства и растительного сырья, рассказать, где найти органику в нашем регионе и на что обращать внимание при выборе продуктов и готовой еды. Встреча пройдет в амфитеатре парка "Изумрудный" 23 августа.