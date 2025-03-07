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Алтайские почтовые отделения изменят график работы в связи с 8 Марта

Пенсии и социальные выплаты будут доставлять в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Соцфонда

07 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Здание "Почты России" в Барнауле / Фото: Смолихина Екатерина / amic.ru
Здание "Почты России" в Барнауле / Фото: Смолихина Екатерина / amic.ru

В Алтайском крае отделения "Почты России" изменят график работы в связи с Международным женским днем. Об этом сообщили в пресс-службе УФСП по Алтайскому краю.

  • 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час;
  • 8 марта – выходной день. Исключение составят 13 офисов, которые будут обслуживать клиентов в обычном режиме;
  • 9 марта отделения будут работать по привычному расписанию.

Актуальное расписание работы почтовых отделений можно уточнить на сайте "Почты России".

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