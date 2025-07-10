Алтайские таможенники передали в зону СВО автобус и ГАЗ из своего парка

В ближайшее время представители "Народного фронта "За Россию" доставят технику бойцам

Сотрудники Алтайской таможни безвозмездно передали Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" автобус и автомобиль ГАЗ из своего автопарка, неиспользуемые в служебных целях. Об этом сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

Автотранспорт потребуется для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации. В ближайшее время представители доставят технику в место назначения.

"Автотранспорт эксплуатировался в служебных целях, но в настоящее время потребность в его использовании отсутствует. Нами были подготовлены все необходимые документы для безвозмездной передачи транспортных средств "Народному фронту" по договору пожертвования", – рассказал начальник Алтайской таможни Олег Журавлев.

Он отметил, что в этом году на нужды военных переданы два автомобиля и пиломатериалы, конфискованные по решению суда. Кроме того, должностные лица таможни на постоянной основе отправляют гуманитарную помощь участникам СВО и взаимодействуют с различными благотворительными организациями.