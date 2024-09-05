В барнаульских ларьках обнаружили более трех тысяч пачек немаркированных сигарет

У табачных изделий различных наименований не было специальной маркировки Data Matrix

05 сентября 2024, 19:45, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сотрудники Алтайской таможни совместно с сотрудниками ГУ МВД России по региону выявили 3,2 тысячи нелегальных пачек сигарет в киосках. Об этом сообщает пресс-служба таможенного ведомства.

Немаркированную продукцию обнаружили в двух магазинах. У пачек различных наименований не было специальной маркировки Data Matrix. Это является нарушением законодательства. Табачную продукцию изъяли, а проверки по факту происшествия продолжаются.

Всего с начала 2024 года правоохранители выявили в Алтайском крае более 18,8 тысячи пачек сигарет, 890 электронных сигарет, 1,8 тысячи жидкостей для вейпов, 123 штуки жевательной никотиносодержащей смеси и 13 бутылок алкоголя. У всех из них отсутствовала необходимая маркировка.