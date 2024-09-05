В барнаульских ларьках обнаружили более трех тысяч пачек немаркированных сигарет
У табачных изделий различных наименований не было специальной маркировки Data Matrix
05 сентября 2024, 19:45, ИА Амител
Сотрудники Алтайской таможни совместно с сотрудниками ГУ МВД России по региону выявили 3,2 тысячи нелегальных пачек сигарет в киосках. Об этом сообщает пресс-служба таможенного ведомства.
Немаркированную продукцию обнаружили в двух магазинах. У пачек различных наименований не было специальной маркировки Data Matrix. Это является нарушением законодательства. Табачную продукцию изъяли, а проверки по факту происшествия продолжаются.
Всего с начала 2024 года правоохранители выявили в Алтайском крае более 18,8 тысячи пачек сигарет, 890 электронных сигарет, 1,8 тысячи жидкостей для вейпов, 123 штуки жевательной никотиносодержащей смеси и 13 бутылок алкоголя. У всех из них отсутствовала необходимая маркировка.
20:09:34 05-09-2024
Всё против трудящихся
06:58:34 06-09-2024
Гость (20:09:34 05-09-2024) Всё против трудящихся ... Что именно против якобы трудящихся? Отсутствие маркировки или наоборот маркировка? Безакцизный товар - это товар за который не уплачен налог. Вы не хотите платить налоги? ОК. Но тогда и не спрашивайте с государства ничего. Гражданство несет для человека вполне конкретные последствия как в виде прав, так и в виде обязанностей. Платить налоги - это обязанность. Не хочешь платить налоги - выходи из гражданства России. Попробуй получить чужое гражданство и там не заплатить налоги - я посмотрю как там тебя за опу прихватят.
10:45:42 06-09-2024
Гость (06:58:34 06-09-2024) Что именно против якобы трудящихся? Отсутствие маркировки ил... Платить налоги - это обязанность. Читай- обеспечивать благополучие чиновников и их родню- обязанность.
20:39:06 05-09-2024
Снизте акциз на сигареты и не будет немаркированной продукции. Курил, курю и буду курить так называемый контрафакт.
12:04:44 06-09-2024
Гость (20:39:06 05-09-2024) Снизте акциз на сигареты и не будет немаркированной продукци... быстрее сдохнешь!!!
23:39:17 05-09-2024
Эти сигареты были закуплены до маркировки, не возможно промаркировать товар который был закуплен 3-5 лет назад, у нас как всегда не все продумано.
04:48:07 06-09-2024
Бардачина
10:10:30 06-09-2024
Аналогичные сигареты, да и водка из братских республик в разы дешевле, даже с доставкой сюда. Конечно, куплю, что дешевле. Жадность наших спекулянтов и чиновников безгранична.
11:18:02 06-09-2024
Литр производства спирта стоит 28 рублей. Продают его народу за 700 рублей. Ну и как это считать нормально? В Китае бутылка водки стоит 150 рублей. В РФ 300 рублей. Там тоже акцизы есть. Может кто-то жирует на нас?