Тошнота, слабость и кожные поражения являются главными симптомами

06 августа 2025, 16:43, ИА Амител

Знак радиации / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Радиация представляет собой поток энергии, способный проникать в ткани организма, вызывая повреждения на клеточном уровне и разрушая молекулы ДНК, сообщили в пресс-службе АлтГУ.

Наибольшую опасность представляет ионизирующее излучение, которое приводит к образованию свободных радикалов, повреждающих клеточные структуры и генетический материал. Менее интенсивное низкоэнергетическое излучение при длительном воздействии также способно нанести вред здоровью.

«Ключевые последствия радиационного облучения включают острое лучевое поражение, возникающее при однократном мощном воздействии. Его симптомы варьируются в зависимости от полученной дозы и могут проявляться в виде тошноты, слабости, кожных поражений и угнетения функции костного мозга. В отдаленной перспективе повышается риск развития онкологических заболеваний», – отметили в публикации.

Хроническое воздействие даже малых доз радиации увеличивает вероятность возникновения сердечно-сосудистых патологий, нарушений иммунитета и злокачественных новообразований. Кроме того, радиация способна вызывать генетические мутации, которые могут передаваться по наследству.

Для защиты от радиационного воздействия эксперты рекомендуют использовать специальные материалы, такие как свинец, бетон или вода, способные эффективно блокировать излучение. Важную роль играет и соблюдение безопасного расстояния от источника радиации, поскольку интенсивность излучения уменьшается пропорционально квадрату расстояния.

