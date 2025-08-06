Алтайские ученые рассказали, как радиация влияет на человека
Тошнота, слабость и кожные поражения являются главными симптомами
06 августа 2025, 16:43, ИА Амител
Радиация представляет собой поток энергии, способный проникать в ткани организма, вызывая повреждения на клеточном уровне и разрушая молекулы ДНК, сообщили в пресс-службе АлтГУ.
Наибольшую опасность представляет ионизирующее излучение, которое приводит к образованию свободных радикалов, повреждающих клеточные структуры и генетический материал. Менее интенсивное низкоэнергетическое излучение при длительном воздействии также способно нанести вред здоровью.
«Ключевые последствия радиационного облучения включают острое лучевое поражение, возникающее при однократном мощном воздействии. Его симптомы варьируются в зависимости от полученной дозы и могут проявляться в виде тошноты, слабости, кожных поражений и угнетения функции костного мозга. В отдаленной перспективе повышается риск развития онкологических заболеваний», – отметили в публикации.
Хроническое воздействие даже малых доз радиации увеличивает вероятность возникновения сердечно-сосудистых патологий, нарушений иммунитета и злокачественных новообразований. Кроме того, радиация способна вызывать генетические мутации, которые могут передаваться по наследству.
Для защиты от радиационного воздействия эксперты рекомендуют использовать специальные материалы, такие как свинец, бетон или вода, способные эффективно блокировать излучение. Важную роль играет и соблюдение безопасного расстояния от источника радиации, поскольку интенсивность излучения уменьшается пропорционально квадрату расстояния.
16:54:48 06-08-2025
Это к чему статья? И еще вопрос, почему при рентгене надевают фартук из свинца, а не фартук, наполненный водой, ведь дешевле и легче?
16:59:33 06-08-2025
Японские учёные рассказали, как радиация испаряет человека, оставляя тени на стене.
17:18:27 06-08-2025
это рассказали про внешнее облучение. А как же продуты питания, вода и воздух - там тоже бывает радиация. А внутреннее облучение дает большой вклад в дозу.
21:42:55 06-08-2025
Семипалатинский полигон дал знать о себе: рак жрёт столько лет, щитовидки мучают, зубы портятся рано, ...Вот только не всем льготы дали, кто взрывы застал, испытания эти. ☝️
22:28:12 06-08-2025
Делаем вывод, что все мы живем под постоянной радиацией. Судя по количеству больных людей
12:07:42 07-08-2025
У меня папа бы ликвидатором на ЧАЭС, я рождена уже после аварии. Моей маме настоятельно рекомендовали сделать аборт, но слава Богу все обошлось. А вот в соседнем подъезде у такого же Чернобыльца родился ребенок, у которого 6 пальцев на руках и ногах. И у этого ребенка у детей тоже есть зачатки отростков "лишних" пальцев. Вот и написали вам статью, чтоб лишний раз напомнить. насколько она опасна не только для вас самих, но и для будущего всей страны...