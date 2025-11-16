НОВОСТИОбщество

Алтайских водителей просят обновить данные о принадлежащих им автомобилях

Многим автомобилистам пришли уведомления о штрафах на транспорт, которым они уже не владеют

16 ноября 2025, 16:25, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Алтайском крае автомобилистов просят актуализировать информацию о принадлежащих им машинах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Ранее некоторые водители получили уведомления о нарушениях ПДД на автомобили, которыми они уже не владеют. В Госавтоинспекции пояснили, что данные в системе необходимо обновить.

Чтобы сделать это, водители должны:

  • зайти в личный кабинет "Госуслуг";
  • перейти во вкладку "Документы";
  • найти раздел "Транспорт";
  • проверить информацию об автомобиле – марку, государственный регистрационный знак и номер свидетельства о регистрации;
  • если в списке есть машина, которая им не принадлежит, – удалить эти данные.

Узнать об актуальных нарушениях можно с помощью сервиса "Проверка штрафов" на сайте Госавтоинспекции.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

16:33:18 16-11-2025

Напомню, у нас есть МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:31 16-11-2025

Вообще-то обязанность актуализировать базы данных лежит на Госавтоинспекции, если процедура перехода прав собственности была правильно и своевременно оформлена.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:39 16-11-2025

Получается, владелец удалит через "Госуслуги" данные о своем автомобиле и уже не будет платить транспортный налог?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:07:45 16-11-2025

Бред. Ну не будут проходить уведомления о штрафах, но штрафы-то останутся! Нужно вовремя снять с учëта через те же Госуслуги, через 10 дней после продажи.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:30:47 16-11-2025

Так можно и ГИБДД удалить)

  8 Нравится
Ответить
