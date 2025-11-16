Алтайских водителей просят обновить данные о принадлежащих им автомобилях

Многим автомобилистам пришли уведомления о штрафах на транспорт, которым они уже не владеют

16 ноября 2025, 16:25, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае автомобилистов просят актуализировать информацию о принадлежащих им машинах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Ранее некоторые водители получили уведомления о нарушениях ПДД на автомобили, которыми они уже не владеют. В Госавтоинспекции пояснили, что данные в системе необходимо обновить.

Чтобы сделать это, водители должны:

зайти в личный кабинет "Госуслуг";

перейти во вкладку "Документы";

найти раздел "Транспорт";

проверить информацию об автомобиле – марку, государственный регистрационный знак и номер свидетельства о регистрации;

если в списке есть машина, которая им не принадлежит, – удалить эти данные.

Узнать об актуальных нарушениях можно с помощью сервиса "Проверка штрафов" на сайте Госавтоинспекции.