Алтайских водителей просят обновить данные о принадлежащих им автомобилях
Многим автомобилистам пришли уведомления о штрафах на транспорт, которым они уже не владеют
16 ноября 2025, 16:25, ИА Амител
За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Алтайском крае автомобилистов просят актуализировать информацию о принадлежащих им машинах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Ранее некоторые водители получили уведомления о нарушениях ПДД на автомобили, которыми они уже не владеют. В Госавтоинспекции пояснили, что данные в системе необходимо обновить.
Чтобы сделать это, водители должны:
- зайти в личный кабинет "Госуслуг";
- перейти во вкладку "Документы";
- найти раздел "Транспорт";
- проверить информацию об автомобиле – марку, государственный регистрационный знак и номер свидетельства о регистрации;
- если в списке есть машина, которая им не принадлежит, – удалить эти данные.
Узнать об актуальных нарушениях можно с помощью сервиса "Проверка штрафов" на сайте Госавтоинспекции.
16:33:18 16-11-2025
Напомню, у нас есть МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
16:45:31 16-11-2025
Вообще-то обязанность актуализировать базы данных лежит на Госавтоинспекции, если процедура перехода прав собственности была правильно и своевременно оформлена.
19:27:39 16-11-2025
Получается, владелец удалит через "Госуслуги" данные о своем автомобиле и уже не будет платить транспортный налог?
23:07:45 16-11-2025
Бред. Ну не будут проходить уведомления о штрафах, но штрафы-то останутся! Нужно вовремя снять с учëта через те же Госуслуги, через 10 дней после продажи.
23:30:47 16-11-2025
Так можно и ГИБДД удалить)