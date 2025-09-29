Почему нельзя откладывать регистрацию авто: риски и штрафы для нового и старого владельца

Новый собственник ТС обязан в течение десяти дней после сделки купли-продажи поставить авто на учет

Покупка автомобиля – всегда событие, которое вызывает море эмоций. Но радость от нового приобретения может быстро смениться разочарованием, если не позаботиться о регистрации транспортного средства в РЭО ГИБДД. И если вам кажется, что несколько дней не имеют значения, расстроим: спустя десять суток после оформления договора купли-продажи машина становится "нелегалом", а за ее эксплуатацию грозят штрафы и другие неприятности как для нового, так и для прежнего владельца. Подробнее – в материале amic.ru.

Почему нельзя тянуть с регистрацией: риски для старого и нового владельца

После оформления договора купли-продажи транспортного средства (ТС) новый собственник обязан зарегистрировать его в РЭО ГИБДД не позднее десяти дней. Если в отведенный срок владелец не подал заявление на переоформление, его оштрафуют на 1,5–2 тысячи рублей (ст. 19.22 КоАП РФ), поясняют в Госавтоинспекции Алтайского края.

Также штраф от 500 до 800 рублей грозит за езду на авто или мототранспорте, незарегистрированном в установленном порядке (ст. 12.1 КоАП РФ). За повторное нарушение придется заплатить в бюджет государства уже пять тысяч рублей, или водителя лишат прав на срок до трех месяцев. А транспорт могут изъять и поставить на штрафстоянку. Однако наказание по этой статье возможно только в том случае, если предыдущий владелец уже снял ТС с учета.

Пока этого не произойдет, машина продолжает числиться за предыдущим хозяином в базе Госавтоинспекции. Поэтому все штрафы по-прежнему будут приходить. Чтобы потом не обжаловать их и не доказывать свою невиновность, в интересах прежнего владельца проследить, что машину или мотоцикл перерегистрировали. Выяснить это можно на сайте ведомства в разделе "Проверка автомобилей" или на портале "Госуслуг".

«Десять дней прошло – если машина с учета так и не снята, с договором купли-продажи нужно обратиться в РЭО. Иначе административные штрафы по нарушениям ПДД РФ, зафиксированные камерами, так и будут выписывать в отношении вас. Некоторые заявляют: "Я же продал ТС!" Но Госавтоинспекция-то не видит, что вы подписали договор, получили деньги и отдали ключи. И куда серьезнее будут последствия, если на этой машине новый владелец совершит ДТП, в котором пострадают люди, нанесет материальный ущерб или скроется с места аварии. Вопросы у сотрудников возникнут к собственнику, который по-прежнему значится в базе», – объясняют в Госавтоинспекции Алтайского края.

Прекращение регистрации авто прежним собственником

Если ДКП заверен нотариально, оформлен на "Госуслугах" или же есть вступивший в силу судебный акт – прекратить регистрацию авто можно будет сразу после продажи (не дожидаясь десяти дней), обратившись в подразделение ГАИ или направив электронное заявление через "Госуслуги".

Если ДКП оформлен в простой письменной форме – прекратить регистрацию можно будет только при личном визите в подразделение Госавтоинспекции, предъявив оригинал ДКП (через "Госуслуги" уже не получится), и только по истечении десяти дней с даты продажи.

А как инспекторы вычисляют незарегистрированные авто?

Как только предыдущий владелец снимет авто с учета, государственный номер у транспортного средства аннулируют. Раньше сотрудники Госавтоинспекции выявляли такие автомобили при остановке и их проверке по базам данных.

Сейчас ситуация изменилась благодаря внедрению системы "Паутина", которая значительно облегчает задачу.

Она объединяет в себе различные базы данных, включая список угнанных транспортных средств, "лишенников", злостных неплательщиков штрафов, ранее оформленных за езду без права управления, и автомобили с аннулированной регистрацией. Информация автоинспекторам поступает незамедлительно, как только нарушитель попадает в поле зрения камеры комплексов фото- и видеофиксации, объясняет начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) Госавтоинспекции Алтайского края Екатерина Виноградова.

«За восемь месяцев 2025 года в Алтайском крае комплексы выявили порядка 43 тысяч нарушений ПДД транспортными средствами, у которых регистрация прекращена. Такие автомобили мы отрабатываем. Когда такое транспортное средство проходит рубеж контроля, камера считывает его номер. Данные поступают на планшет инспектора ДПС, который подключен к "Паутине" и находится чуть дальше от комплекса по ходу движения транспорта. Сотрудники его останавливают для проверки», – рассказывает Екатерина Виноградова.

Сотрудники Госавтоинспекции установят владельца ТС, не поставленного на учет. Его привлекут к административной ответственности за нарушения, которые зафиксировали дорожные камеры. Кроме этого, при отработке нарушений сотрудники центра выносят постановления по делам об административных правонарушениях в отношении покупателя транспорта на основании договора купли-продажи, представленного прежним собственником в РЭО. То есть штрафы "на деревню дедушке" обретают реальных адресатов.

Еще более серьезные наказания грозят владельцам автомобилей, которые передвигаются без номерных знаков. По ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ им грозит штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев. Однако если будет установлено, что номера были скрыты с помощью специальных устройств, например, шторок, наказание будет куда строже: лишение прав на срок до полутора лет и конфискация этих устройств.

