Алтайским учителям недоплатили 93 млн рублей
Почти пять тысяч педагогов получили перерасчет
26 февраля 2026, 18:42, ИА Амител
В Алтайском крае педагоги получили перерасчет заработной платы в размере более 93 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Как пояснили в ведомстве, с сентября 2024 года Конституционный суд запретил включать в состав минимального размера оплаты труда учителя оплату за работу, не входящую в основные должностные обязанности. В их числе — классное руководство, проверка тетрадей, заведование учебными кабинетами.
Прокуратура установила, что эти нормы соблюдали не все образовательные учреждения. В связи с этим краевое правительство разработало график перерасчета зарплаты, начисленной с сентября 2024-го по февраль 2025 года. С 1 марта 2025 года начисления производят согласно требованиям Конституционного суда.
«После вмешательства надзорного ведомства произведены перерасчет и выплаты заработной платы 4851 педагогическому работнику в общей сумме более 93 млн рублей», — говорится в сообщении.
19:05:27 26-02-2026
медицина и образование должны достойно и вовремя оплачиваться...
В противном случае - ....
20:28:56 26-02-2026
Вина же с мошенников за недоплату стекла без последствий, как с гуся - вода!?
21:14:51 26-02-2026
И это норма? И какие выводы сделаны? Ответ - "... всё хорошо, прекрасная маркиза, ..." Высчитать эту сумму надо с министерства образования Алт. края, пусть посидят на МРОТе пару-тройку месяцев.
23:13:47 26-02-2026
Точно млн!!?
Чё то мне думается млрд...!!! Недоплатили...
07:41:52 27-02-2026
Виноватых, как всегда, слегонца пожурили, и ласково потрепав по холке, посоветовали, что впредь надо обделывать "дела" так, чтоб комар носа не подточил...
08:06:24 27-02-2026
Гость (07:41:52 27-02-2026) Виноватых, как всегда, слегонца пожурили, и ласково потрепав... Там, что в образовании, что в медицине, дел уже столько можно заводить, что в этих министерствах пора делать полный RESET.