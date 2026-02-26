Алтайским учителям недоплатили 93 млн рублей

Почти пять тысяч педагогов получили перерасчет

26 февраля 2026, 18:42, ИА Амител

Учитель в школе в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае педагоги получили перерасчет заработной платы в размере более 93 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, с сентября 2024 года Конституционный суд запретил включать в состав минимального размера оплаты труда учителя оплату за работу, не входящую в основные должностные обязанности. В их числе — классное руководство, проверка тетрадей, заведование учебными кабинетами.

Прокуратура установила, что эти нормы соблюдали не все образовательные учреждения. В связи с этим краевое правительство разработало график перерасчета зарплаты, начисленной с сентября 2024-го по февраль 2025 года. С 1 марта 2025 года начисления производят согласно требованиям Конституционного суда.