Алтайский бизнесмен Шамков вошел в число победителей Всероссийского конкурса наставников

Церемония награждения конкурса "Быть, а не казаться!". Артем Шамков на фото в центре / Фото предоставлено организаторами конкурса

Генеральный директор ООО "Барнаульский завод АТИ", председатель Попечительского совета Фонда В.А. Шаманова "Защитники Отечества", председатель Попечительского совета АНО "Жены Героев. Алтайский край", руководитель Алтайского регионального отделения "Клуб молодых промышленников" Артем Шамков стал одним из 100 лучших наставников страны по итогам Всероссийского конкурса "Быть, а не казаться!". Финальный этап прошел в Казани и стал площадкой обмена мнениями для представителей 79 регионов.

«Именно наставники помогают молодым людям найти ориентиры в жизни, становясь хранителями исторической памяти, передавая ее новым поколениям. Память – наш смысловой щит, который оберегает общество от искажения правды, от равнодушия и забвения, делает нас сильными и сплоченными перед лицом любых вызовов», – отметил в своем приветственном адресе финалистам конкурса первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Каждый из участников предлагал на суд компетентного жюри, в которое вошли представители органов власти, общественных объединений, педагогического сообщества, свой проект в области наставничества.

«Для меня участие в этом масштабном, многоплановом проекте стало своеобразным многомесячным марафоном, на протяжении которого выкристаллизовывался тот проект, который я представлял в финале. Он стал квинтэссенцией, своеобразным итогом той профессиональной и общественной деятельности, которой я занимаюсь. Проект называется "Клуб джентльменов" и он объединил патриотическое воспитание в рамках работы Фонда Владимира Шаманова "Защитники Отечества", поддержку семей участников СВО, активную работу регионального отделения Клуба молодых промышленников по профессиональной ориентации молодежи», – рассказал Артем Шамков.

Суть проекта в создании на базе промышленных предприятий сети кружков, объединений для детей участников СВО, где ребятишки смогут овладевать навыками реального производства. Боевые товарищи и специалисты будут обучать детей погибших участников СВО базовым навыкам, необходимым каждому мальчику: работе с инструментами, радиотехнике, робототехнике, ремонту бытовой техники.

«Инициатива компенсирует мальчишкам отсутствие воспитания отцом, позволит сформировать у подрастающего поколения традиционные духовно-нравственные ценности и необходимые знания, умения, навыки трудовой деятельности для полноценного развития и становления личности», – добавил предприниматель.

По словам Артема Шамкова, проект основан на комплексном подходе к работе с семьями участников СВО – он поможет в социализации ветеранов СВО, вернувшихся из зоны боевых действий, и позволит интегрировать практики наставничества и патриотического воспитания в занятия с детьми бойцов. Проект позволит не только сформировать навыки практической деятельности подростков, но и создаст условия для поддержки и сопровождений детей в сложной жизненной ситуации. Накопленный опыт проекта можно будет масштабировать на различные промышленные предприятия, учитывая специфику конкретного производства.

«Конкурс "Быть, а не казаться!", который проходит по поручению нашего президента Владимира Путина, помогает поощрить педагогов и наставников в самых разных сферах. В этом году победителями стали 100 представителей из 49 регионов. Важно, что среди них наши герои – участники специальной военной операции. Поздравляю победителей с достойным результатом. Благодарю всех за эффективную работу и участие в конкурсе», – подчеркнул заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По итогам финала конкурса лучшие практики войдут в федеральный банк проектов наставничества. В том числе и проект Артема Шамкова. Победители получат сертификаты на просветительское путешествие по России в рамках программы "Больше чем путешествие", а также возможность пройти обучение и повышение квалификации от Роспатриотцентра Росмолодежи.

Конкурс "Быть, а не казаться!" направлен на выявление и поддержку лучших наставников, реализующих программы по развитию волонтерства, воспитанию молодежи, поддержке патриотического и профессионального образования.

Региональные, окружные, полуфинальные и финальные этапы конкурса, организованного Роспатриотцентром Росмолодежи, при участии центра "Воин" и "Движения Первых" проходили на протяжении девяти месяцев. Отбор проводился среди более 70 тысяч участников со всей страны.