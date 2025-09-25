Алтайский депутат рассказал о преимуществах гостевых домов перед "серой" арендой

Речь идет не только о легальном бизнесе, но и о комфортных условиях для туристов

25 сентября 2025, 17:22, ИА Амител

Депутат АКЗС Владимир Семенов / Фото: amic.ru

С 1 октября 2025 года в Алтайском крае введут эксперимент по регулированию деятельности гостевых домов. 25 сентября соответствующий законопроект приняли депутаты краевого Заксобрания в окончательной редакции. Новый правовой режим позволит владельцам частных домов легально вести туристический бизнес. Однако для этого им придется соблюдать ряд требований, прописанных в федеральном законе. Подробнее о нововведениях рассказал председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

Чем услуги гостевого дома отличаются от обычной аренды?

Как отметил Семенов, сдавать дом в аренду может любой собственник, и условия его содержания он определяет сам. Однако для гостевых домов разработаны федеральные стандарты. Например, это смена постельного белья, наличие полотенец, санузла с горячей водой, душа, интернета и места приема пищи. Так создается минимальный уровень сервиса, которым будет обеспечен отдыхающий.

Из-за чего вводить закон проблематично?

Гостевые дома в отдаленных поселениях не располагают интернетом и мобильной связью. Здесь значительную роль играет коммерческая составляющая: стоимость и окупаемость их проведения. Однако, как заверил депутат, сейчас ситуация в крае меняется: в рамках федеральной программы связь активно проводят в малые села.

Но более важная проблема, по его мнению, – предоставление санузла с душем и горячей водой.

«И вот это, наверное, большая проблема с точки зрения экономической составляющей нагрузки на собственника. Это абсолютно точно возможно реализовать – вопрос в стоимости данной услуги и в том, насколько быстро она окупится», – отметил Семенов.

Чем полезен эксперимент для собственников?

Так как владельцы гостевых домов будут платить за них туристический налог, они вправе требовать от муниципальных властей улучшения условий жизни: ремонта дорог, установки мусорных баков и другого благоустройства населенных пунктов.

А благодаря гарантированному набору услуг туристы будут выбирать гостевые дома чаще.

«Какой бы гостевой дом вы ни забронировали, вы знаете, что тот минимальный уровень требований, как хороший матрас, чистая простынь и полотенце – это уже отлично», – подчеркнул депутат.

Гостевой дом будет стоить дороже, чем обычная аренда?

Парламентарий считает, что поначалу разница в цене будет небольшой. Позже она может вырасти из-за туристического налога, который будет платить владелец гостевого дома.

Отметим, что, помимо Алтайского края, в эксперименте по регулированию гостевых домов участвуют еще 17 регионов России. По окончании пилотного проекта, которое запланировано на 31 декабря 2027 года, власти примут решение о распространении практики на всей территории страны.