Алтайский фермер представил Сибирь на Российском агротехническом форуме

Никита Кожанов принял участие в обсуждении проблем рынка сельхозтехники, уборочной кампании и мер поддержки фермеров

12 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Никита Кожанов / Фото: пресс-служба "Единой России"

7 октября в Москве прошел Российский агротехнический форум, на котором собрались более 400 участников – представители органов власти, агрохолдингов, машиностроительных компаний и экспертного сообщества. Алтайский край на мероприятии представил председатель Союза крестьянских хозяйств, региональный координатор партийного проекта "Российское село" Никита Кожанов, который рассказал о ситуации с сельхозтехникой и потребностях фермеров Сибири. Подробности передает пресс-служба партии "Единая Россия".

Одна из сессий форума была посвящена уборочной кампании этого года. Ее модерировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Никита Кожанов рассказал, что фермеры Алтайского края, Новосибирской и Омской областей стали реже приобретать новую сельхозтехнику из-за роста цен, высоких кредитных ставок, сокращения рентабельных направлений работы и кадровых проблем. Впрочем, хозяйства Сибири уже укомплектованы современной техникой, и этого запаса достаточно на несколько лет.

Никита Кожанов также рассказал о том, какие виды техники остаются востребованными.

«Последние два года в Алтайском крае уборка проходит тяжело из-за обилия осадков, поэтому спросом пользуются зерносушилки, бункеры-перегрузчики, тракторы с повышенной проходимостью – все, что помогает "достать" урожай с наших полей. Востребована техника, позволяющая диверсифицировать производство в пользу маржинальных культур, техника со сроком окупаемости в один производственный цикл, а также позволяющая эффективно использовать рабочую силу», – отметил он

Кроме того, Кожанов выступил с предложением от лица сибирских фермеров по стабилизации агропромышленного рынка, среди которых запуск государственных программ развития логистики и глубокой переработки сельхозсырья.