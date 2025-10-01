Алтайский край атакуют снегопады и мощный ветер
Временный снежный покров, который установится в крае, сохранится как минимум до 6 октября
01 октября 2025, 19:30, ИА Амител
На этой неделе Алтайский край ожидает резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков регионального Гидрометцентра, уже с 2 по 4 октября регион накроет волна похолодания с осадками в виде мокрого снега и дождя.
Погоду существенно осложнит усиливающийся шквальный ветер, порывы которого в отдельные периоды могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температурный фон будет нестабильным: если днем 2 октября еще ожидается от +4 до +9 градусов, то к 4 октября столбики термометров опустятся до 0...+5 градусов.
Такие условия приведут к образованию гололедицы на дорогах, что потребует от автолюбителей особой осторожности. Временный снежный покров, который установится в крае, сохранится как минимум до 6 октября.
Хорошо когда только что, диски с зимней поставил. Успел до мокроты.