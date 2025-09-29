Четырехдневный "снегопад". Правда ли, что снег на Алтае выпадет в начале октября
Во второй половине октября такой вид осадков ожидается практически каждый день
29 сентября 2025, 14:15, ИА Амител
В Алтайском крае в течение четырех дней – 3, 4, 5 и 6 октября – ожидаются осадки в виде небольшого снега и дождя, сообщает сервис прогноза погоды Gismeteo.
«Дневная температура в эти дни составит +3...+6 градусов, а ночная будет -1...+1 градус», – говорится в прогнозе.
Также снег, согласно долгосрочному прогнозу, ожидается во второй половине октября практически каждый день.
А вот по данным сервиса "Яндекс.Погода", снег на этой неделе ожидается только 3 и 5 октября. Так что, по всей видимости, такой вид осадков мы вскоре и правда увидим.
Ранее шиномонтажники в беседе с amic.ru раскритиковали водителей, которые "переобувают" автомобили только после первых снегопадов, а не делают это заблаговременно и не ориентируются на погоду.
включили отопление - и вот вам снег на голову.
совпадение? ой, не думаю!