Во второй половине октября такой вид осадков ожидается практически каждый день

В Алтайском крае в течение четырех дней – 3, 4, 5 и 6 октября – ожидаются осадки в виде небольшого снега и дождя, сообщает сервис прогноза погоды Gismeteo.

«Дневная температура в эти дни составит +3...+6 градусов, а ночная будет -1...+1 градус», – говорится в прогнозе.

Также снег, согласно долгосрочному прогнозу, ожидается во второй половине октября практически каждый день.

А вот по данным сервиса "Яндекс.Погода", снег на этой неделе ожидается только 3 и 5 октября. Так что, по всей видимости, такой вид осадков мы вскоре и правда увидим.

Погода в Алтайском крае в октябре 2025 года / Прогнозы: "Яндекс.Погода" и Gismeteo

Ранее шиномонтажники в беседе с amic.ru раскритиковали водителей, которые "переобувают" автомобили только после первых снегопадов, а не делают это заблаговременно и не ориентируются на погоду.