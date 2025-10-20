Пик тепла ожидается 21 октября, когда в отдельных районах края воздух прогреется до +11 градусов

20 октября 2025, 17:35, ИА Амител

Осень / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Настоящая волна осеннего тепла охватила регион и, согласно прогнозам синоптиков, сохранится до конца недели. Столбики термометров продолжают показывать высокие для этого времени значения, создавая идеальные условия для прогулок.

Согласно данным Гидрометцентра, в течение всей предстоящей недели температура будет колебаться от +4 до +11 градусов.

Пик тепла ожидается 21 октября, когда в отдельных районах края воздух прогреется до +11 градусов. Осадков не предвидится, а в утренние часы возможен туман. Ветер будет северный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

22 октября температура в крае составит от +5 до +10 градусов. Ветер будет таким же, как и в предыдущий день, без осадков.

В четверг, 23 октября, в Алтайском крае столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов. Ветер северный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Утром синоптики прогнозируют туман.

Метеорологи Gismeteo напоминают, что уже с 29 октября в регион придут осенние дожди, которые ознаменуют окончательное вступление в права предзимья.