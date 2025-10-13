Алтайский край накроют ночные морозы до -14 градусов

Несмотря на холода, осадков не ожидается

13 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Снег / Фото: amic.ru

Алтайский край вступает в период первых октябрьских морозов. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в отдельных районах региона морозы ударят особенно остро - температура опустится до -14 градусов.

В Алтайском крае 14 октября мороз разбушуется особенно жестко для октябрьской погоды. Ночью столбики термометров опустятся до -4...-9 градусов, а в отдельных районах края возможны заморозки до -14 градусов. Однако днем температура поднимется до +1 градуса. В восточных районах может пойти снег. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с с порывами до 13 м/с.

15 октября температурный режим немного смягчится. Ночью термометры покажут -3...-8 градусов, днем – от -2 до +3. Ветер сохранится северо-восточный, 3–8 м/с с порывами до 13 м/с.

16 октября погода останется без изменений. Ночные температуры в регионе составят -3...-8 градусов, дневные – до -2...+3 градусов. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.

Жителям региона рекомендуется тепло одеваться и учитывать возможность гололедицы в утренние часы.