Алтайский край накроют ночные морозы до -14 градусов
Несмотря на холода, осадков не ожидается
13 октября 2025, 18:30, ИА Амител
Алтайский край вступает в период первых октябрьских морозов. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в отдельных районах региона морозы ударят особенно остро - температура опустится до -14 градусов.
В Алтайском крае 14 октября мороз разбушуется особенно жестко для октябрьской погоды. Ночью столбики термометров опустятся до -4...-9 градусов, а в отдельных районах края возможны заморозки до -14 градусов. Однако днем температура поднимется до +1 градуса. В восточных районах может пойти снег. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с с порывами до 13 м/с.
15 октября температурный режим немного смягчится. Ночью термометры покажут -3...-8 градусов, днем – от -2 до +3. Ветер сохранится северо-восточный, 3–8 м/с с порывами до 13 м/с.
16 октября погода останется без изменений. Ночные температуры в регионе составят -3...-8 градусов, дневные – до -2...+3 градусов. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.
Жителям региона рекомендуется тепло одеваться и учитывать возможность гололедицы в утренние часы.
18:51:33 13-10-2025
Вы же несколько часов назад писали про волну тепла на эти же даты.
19:21:26 13-10-2025
ничего удивительного, нормальная погода. Край размером с пол-европы. а в горах -10 уже давно ночью
19:48:57 13-10-2025
Гость (19:21:26 13-10-2025) Край размером с пол-европы.... Какой бред вы несете... Я очень надеюсь, что вы не учитель географии.
23:21:21 13-10-2025
Гость (19:48:57 13-10-2025) Какой бред вы несете... Я очень надеюсь, что вы не учитель ... а чо не так? алтай 261+, ну и какая нить германия 350.
07:00:31 14-10-2025
Гость (23:21:21 13-10-2025) а чо не так? алтай 261+, ну и какая нить германия 350.... Ох уж эти двоечники... Так сильно свою глупость выпячивают, что даже в интернете не готовы подсмотреть.
Садись, открывай тетрадку и записывай.
площадь АК - 168 т.км2
площадь Франции - 552 т.км2
площадь Германии - 358 т.км2
площадь Испании - 505 т.км2
То есть, даже по сравнению с этими ТРЕМЯ странами Европы, АК составляет лишь 12%.
10:31:24 14-10-2025
Гость (07:00:31 14-10-2025) Ох уж эти двоечники... Так сильно свою глупость выпячивают, ... Зато Красноярский край делает эти три страны в лёгкую.
13:08:56 14-10-2025
Причём здесь "зато Красноярский край" речь то шла об Алтайском крае.
13:22:47 14-10-2025
Чего перепираться, человек просто хотел сказать, что край большой и на разных территориях края погода можен отличаться. Он сказал это скорее образно, не вдумываясь в цифры.