В регионе похолодает до совсем не осенних -10 градусов

06 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Снег / Фото: amic.ru

Дождь, снег, заморозки и гололед настигнут Алтайский край на текущей неделе – с 6 по 12 октября. Также ожидаются усиление ветра и похолодание до -10 градусов. Об этом amic.ru рассказали в краевом Гидрометцентре.

Как уточнили синоптики, регион попал под влияние скандинавского антициклона. Поэтому на протяжении недели в крае будет идти дождь и снег, временный снежный покров появится на севере и в предгорных районах. Кроме того, ожидаются гололедные явления. В субботу и воскресенье, 11 и 12 октября, ветер усилится до 15–17 м/с.

Ночи в Алтайском крае будут морозными: температура упадет до 0...-5 градусов. В предгорьях похолодает до -10 градусов.

Днем столбики термометров покажут от +1...+7 градусов.