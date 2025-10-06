НОВОСТИОбщество

Зима наступает на пятки. Слой льда и снега обездвижит Алтайский край с 6 по 12 октября

В регионе похолодает до совсем не осенних -10 градусов

06 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Снег / Фото: amic.ru
Снег / Фото: amic.ru

Дождь, снег, заморозки и гололед настигнут Алтайский край на текущей неделе – с 6 по 12 октября. Также ожидаются усиление ветра и похолодание до -10 градусов. Об этом amic.ru рассказали в краевом Гидрометцентре.

Как уточнили синоптики, регион попал под влияние скандинавского антициклона. Поэтому на протяжении недели в крае будет идти дождь и снег, временный снежный покров появится на севере и в предгорных районах. Кроме того, ожидаются гололедные явления. В субботу и воскресенье, 11 и 12 октября, ветер усилится до 15–17 м/с.

Ночи в Алтайском крае будут морозными: температура упадет до 0...-5 градусов. В предгорьях похолодает до -10 градусов.

Днем столбики термометров покажут от +1...+7 градусов.

Граница между осенью и зимой / Фото: amic.ru

"Жесткая осенняя погода" наступила в Сибири из-за северных потоков из Азии

Дневная температура сильно понизится, а ночью прогнозируются заморозки
Avatar Picture
Шинник

16:44:25 06-10-2025

- месяц работ на участке :-((

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вова

08:46:20 07-10-2025

Вполне возможно, что завтра выдадут иной прогноз...
Уже становится смешно.

  3 Нравится
Ответить
