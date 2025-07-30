Алтайский край опустился в рейтинге бедности населения на семь позиций

В Счетной палате также отметили, что регион не смог привлечь достаточно инвестиций

30 июля 2025, 13:15, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край участвовал в специальной программе развития, которая стартовала в 2019 году. Ее цель – улучшить жизнь людей и снизить бедность, сообщает Счетная палата РФ.

Аудит выполнения индивидуальных планов развития в десяти регионах России показал, что, несмотря на достижения в области уровня безработицы, бедности и темпа роста среднедушевого дохода, некоторые показатели, такие как темп роста инвестиций в основной капитал, остаются проблемными.

«Проверка показала, что по состоянию на 1 мая 2025 года все десять регионов, участвующих в реализации ИПР, достигли плановых значений 3 из 4 показателей социально-экономического развития: "уровень безработицы", "уровень бедности" и "темп роста среднедушевого дохода". Значения показателя "темп роста инвестиций в основной капитал" остались не достигнуты в пяти регионах (республики Калмыкия и Марий Эл, Чувашская Республика, Алтайский край и Псковская область)», - отметил аудитор Дмитрий Зайцев.

В течение пяти лет на выполнение индивидуальных программ развития в десяти субъектах было выделено 49,4 млрд рублей из федерального бюджета и 1,7 млрд из региональных бюджетов.

Проверка показала, что за пять лет регион добился успехов: безработица уменьшилась, доходы населения выросли, а бедность сократилась. Всего в Алтайском крае было создано 5,8 тыс. рабочих мест при прогнозе в 2,5 тыс., а объем привлеченных инвестиций составил 22,2 млрд рублей вместо запланированных 4,4 млрд. Уровень бедности в регионе снизился до 12,1%.

С привлечением инвестиций в экономику Алтайский край не справился – оказался среди пяти регионов, где этот показатель не выполнен.

На программу потратили миллиарды рублей, но почти 40% этих денег не дали нужного результата. Особенно плохо обстоят дела с туризмом – половина выделенных на него средств не принесла пользы.

Фактические результаты расходования бюджетных средств оказались ниже плановых: 36,4% финансирования не принесли должного эффекта. В частности, 37 из 120 мероприятий ИПР не выполнили поставленные задачи. Особенно слабые показатели зафиксированы в туристической отрасли, где 50% освоенных ресурсов не обеспечили ожидаемого результата.

«Проверка показала, что в ряде регионов выделенных средств федерального бюджета оказалось недостаточно для завершения всех запланированных мероприятий в рамках ИПР», - заявил Зайцев.

Программу продлили до 2030 года, Алтайский край продолжит в ней участвовать. Новый план предусматривает развитие туризма, но Счетная палата предлагает ужесточить контроль за расходованием средств и пересмотреть подход к оценке результатов.