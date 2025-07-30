Алтайский край опустился в рейтинге бедности населения на семь позиций
В Счетной палате также отметили, что регион не смог привлечь достаточно инвестиций
Алтайский край участвовал в специальной программе развития, которая стартовала в 2019 году. Ее цель – улучшить жизнь людей и снизить бедность, сообщает Счетная палата РФ.
Аудит выполнения индивидуальных планов развития в десяти регионах России показал, что, несмотря на достижения в области уровня безработицы, бедности и темпа роста среднедушевого дохода, некоторые показатели, такие как темп роста инвестиций в основной капитал, остаются проблемными.
«Проверка показала, что по состоянию на 1 мая 2025 года все десять регионов, участвующих в реализации ИПР, достигли плановых значений 3 из 4 показателей социально-экономического развития: "уровень безработицы", "уровень бедности" и "темп роста среднедушевого дохода". Значения показателя "темп роста инвестиций в основной капитал" остались не достигнуты в пяти регионах (республики Калмыкия и Марий Эл, Чувашская Республика, Алтайский край и Псковская область)», - отметил аудитор Дмитрий Зайцев.
В течение пяти лет на выполнение индивидуальных программ развития в десяти субъектах было выделено 49,4 млрд рублей из федерального бюджета и 1,7 млрд из региональных бюджетов.
Проверка показала, что за пять лет регион добился успехов: безработица уменьшилась, доходы населения выросли, а бедность сократилась. Всего в Алтайском крае было создано 5,8 тыс. рабочих мест при прогнозе в 2,5 тыс., а объем привлеченных инвестиций составил 22,2 млрд рублей вместо запланированных 4,4 млрд. Уровень бедности в регионе снизился до 12,1%.
С привлечением инвестиций в экономику Алтайский край не справился – оказался среди пяти регионов, где этот показатель не выполнен.
На программу потратили миллиарды рублей, но почти 40% этих денег не дали нужного результата. Особенно плохо обстоят дела с туризмом – половина выделенных на него средств не принесла пользы.
Фактические результаты расходования бюджетных средств оказались ниже плановых: 36,4% финансирования не принесли должного эффекта. В частности, 37 из 120 мероприятий ИПР не выполнили поставленные задачи. Особенно слабые показатели зафиксированы в туристической отрасли, где 50% освоенных ресурсов не обеспечили ожидаемого результата.
«Проверка показала, что в ряде регионов выделенных средств федерального бюджета оказалось недостаточно для завершения всех запланированных мероприятий в рамках ИПР», - заявил Зайцев.
Программу продлили до 2030 года, Алтайский край продолжит в ней участвовать. Новый план предусматривает развитие туризма, но Счетная палата предлагает ужесточить контроль за расходованием средств и пересмотреть подход к оценке результатов.
13:19:08 30-07-2025
С привлечением инвестиций в экономику Алтайский край не справился.
Печалька(((
13:34:39 30-07-2025
Гость (13:19:08 30-07-2025) С привлечением инвестиций в экономику Алтайский край не спра... У нас с заявками на новые автобусы не могли справиться несколько лет. Их отклоняли из-за неверного оформления
13:34:03 30-07-2025
Да, а совсем недавно наш начальник докладывал московскому начальнику о росте всего в крае на 4 с чем то процента.
20:49:06 30-07-2025
Гость (13:34:03 30-07-2025) Да, а совсем недавно наш начальник докладывал московскому на... Попробуй понято прочитанное: Проверка показала, что за пять лет регион добился успехов: безработица уменьшилась, доходы населения выросли, а бедность сократилась. Всего в Алтайском крае было создано 5,8 тыс. рабочих мест при прогнозе в 2,5 тыс., а объем привлеченных инвестиций составил 22,2 млрд рублей вместо запланированных 4,4 млрд. Уровень бедности в регионе снизился до 12,1%.
14:32:53 31-07-2025
Гость (20:49:06 30-07-2025) Попробуй понято прочитанное: Проверка показала, что за пять ... Значит у кого-то дела идут лучше. А вот на бумаге или на самом деле-вопрос.
13:34:31 30-07-2025
С туризмом и впрямь дела обстоят плохо. У нас такие красивые места! Гора Синюха привлекает туристов со всей России . Озеро Моховое - жемчужина Алтая. Горная Колывань - удивительное место. Я не уверен, есть ли у нас штде по туризму в районе.
14:57:20 30-07-2025
Горная Колывань (13:34:31 30-07-2025) С туризмом и впрямь дела обстоят плохо. У нас такие красивые... Да нормально с туристами на Белом, народу тьма. А Моховое - не более чем лубочная картинка: ну залез на на окрестные скалы, ну поглядел вокруг - ну час времени на все про всё, больше там делать нечего, надо вниз спускаться.
16:54:31 30-07-2025
Гость (14:57:20 30-07-2025) Да нормально с туристами на Белом, народу тьма. А Моховое - ... Там в разы было бы больше туристов,если бы сделали дорогу до Синюхи, улучшили сервис на базах. Горная Колывань нисколько не хуже Горного. Если ещё на Белую речку отъехать, так там вообще край первозданной природы.
13:43:52 30-07-2025
Инвестиции и кредиты одно и тоже?
13:49:23 30-07-2025
Лавочки поставить не могут, какой там туризм?
14:54:30 30-07-2025
Олег (13:49:23 30-07-2025) Лавочки поставить не могут, какой там туризм?... Кстати, а что там насчет лавочек в турхлястике, на Мало-Тобольской? И что насчет тени над ними, если они имеются?
15:00:44 30-07-2025
Гость (14:54:30 30-07-2025) Кстати, а что там насчет лавочек в турхлястике, на Мало-Тобо... Лавочки имеются, тень не имеется. А че там с тенью на Сахарова на проезжей части Соца - много этой тени? Или может разрешили пешикам гулять по дорогам общего пользования? И турхлястик свой заправь в штаны - ну нехорошо, ей-бо, с хлястиком наружу ходить.
19:25:47 30-07-2025
Гость (15:00:44 30-07-2025) Лавочки имеются, тень не имеется. А че там с тенью на Сахаро... Бабуля, передергивай своему дедуле, а не тут. Сахарова никто и никогда к туризму не относил. Если только вы об этом на планерках мечтали. Ну и не засматривайся на хлястики молодежи, а то дедуля твои "девичьи" груди у тебя на спине узлом завяжет.
14:18:28 30-07-2025
Деньги освоили, а бедность осталась
20:49:44 30-07-2025
ВВП (14:18:28 30-07-2025) Деньги освоили, а бедность осталась ... Попробуй понято прочитанное: Проверка показала, что за пять лет регион добился успехов: безработица уменьшилась, доходы населения выросли, а бедность сократилась. Всего в Алтайском крае было создано 5,8 тыс. рабочих мест при прогнозе в 2,5 тыс., а объем привлеченных инвестиций составил 22,2 млрд рублей вместо запланированных 4,4 млрд. Уровень бедности в регионе снизился до 12,1%.
15:05:29 30-07-2025
Интересно!! Только, что Премьер Мишустин хвалил край за успешное привлечение инвестиций в регион!!!
15:21:18 30-07-2025
Факт (15:05:29 30-07-2025) Интересно!! Только, что Премьер Мишустин хвалил край за успе... Крылов, басня "Петух и кукушка" Это политика.)
18:28:28 30-07-2025
Если речь идёт о рейтинге бедности, то край получается не опустился, а поднялся.
И есть надежда, что скоро его возглавит.
19:00:17 30-07-2025
ой, а столичное начальство другой доклад получило, не?
19:56:16 30-07-2025
Элен без ребят (19:00:17 30-07-2025) ой, а столичное начальство другой доклад получило, не? ... ленок, надо учиться осознавать прочитанное. Край ОПУСТИЛСЯ в рейтинге бедности. То есть есть кто то , кто в рейтинге на первом месте- самый бедный. На 100-м месте самый не бедный. По уровню БЕЗБЕДНОСТИ край поднялся на 7 позиций. Поняла, не?
12:59:26 31-07-2025
да нет, Елена как раз всё верно сказала. Чем ниже место тем беднее регион, ситуация в крае ухудшилась исходя из статьи.
19:59:21 30-07-2025
Элен без ребят (19:00:17 30-07-2025) ой, а столичное начальство другой доклад получило, не? ... Попробуй понято прочитанное: Проверка показала, что за пять лет регион добился успехов: безработица уменьшилась, доходы населения выросли, а бедность сократилась. Всего в Алтайском крае было создано 5,8 тыс. рабочих мест при прогнозе в 2,5 тыс., а объем привлеченных инвестиций составил 22,2 млрд рублей вместо запланированных 4,4 млрд. Уровень бедности в регионе снизился до 12,1%.
20:29:00 30-07-2025
Кто то не выполнил kpi.....
20:59:01 30-07-2025
У нас инвестирование встало «колом». Что бы построить любой коммерческий обьект, требуется теперь экологическая экспертиза. Она не проходимая для простого человека. Стоит кошмарных денег. Очень хорошо понятно почему. Все отказались вкладывать свои деньги в любые обьекты. Откуда теперь рейтингам взяться в городе. Все равно нулю. И так далее и тому подобное. Про кредиты даже и не говорим. И прочее
21:18:42 30-07-2025
В последние годы действовать по уму в стране как-то не получается, поскольку мозги нынче в дефиците.
13:01:46 31-07-2025
Когда на федеральные деньги ремонтировали старый город под видом развития туристского кластера понятно, что росту туризма это способствовать будет вряд ли, но это уже совсем другая история. А то что инвестпрограмму провалили - вот это печаль.