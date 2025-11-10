Большинству из претендующих на квартиры сирот выдали жилищные сертификаты, на которые они купили недвижимость

10 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Многоэтажные дома / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Минстрой Алтайского края в 2025 году обеспечил жильем уже 681 сироту. А именно – дети-сироты получили 196 квартир на сумму 731 млн рублей (100% от плана) и 598 сертификатов на покупку недвижимости на общую сумму 1,8 млрд рублей. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на заседании правительства 7 ноября 2025 года.

"Реально работающие механизмы"

По словам министра, в 2025 году осталось обеспечить жильем 43 человека. Таким образом, всего в 2025 году жилье получат 724 сироты. Как отметил Гилев, это больше показателя 2024-го (718 человек) и 2023-го (691 человек).

Сейчас в регионе действуют два основных механизма обеспечения жильем детей-сирот: выдача квартир и предоставление денежной выплаты (жилищных сертификатов). Так, 187 человек в 2025 году получают готовые квартиры на общую сумму 718,1 млн рублей, еще девять квартир на сумму 13 млн рублей выдадут в 2026 году. Таким образом, план здесь уже выполнен на 100%. На 1 ноября 2025 года ключи от 144 из них уже передали нуждающимся.

Однако в основном профильное ведомство – КГКУ "Региональное жилищное управление" – выдавало в 2025 году сертификаты на приобретение жилья. На 1 ноября 2025 года 528 сертификатов на общую сумму 1,8 млрд рублей оплачены. Также в 2025 году 58 сертификатов получили дети-сироты – участники СВО.

Ситуация с обеспечением жильем сирот в Алтайском крае улучшается, заверил министр. Так, в последние годы финансирование программы выросло в пять раз – с 496,9 млн рублей в 2021 году до 2,8 млрд в 2025-м (что на 29% больше суммы 2024 года). Из всего объема средств на 2025 год только 335,8 млн рублей (12%) поступило из федерального бюджета, а остальные 2,4 млрд рублей (то есть 88%) – из краевого, подчеркнул глава алтайского Минстроя.

Иван Гилев / Фото: amic.ru, "Амител"

Об улучшении ситуации с выдачей квартир сиротам говорит и то, что обращаться с жалобами в суд они стали куда реже, чем раньше. По словам Гилева, еще в 2021-м таких обращений было более тысячи, а к 2024 году их число снизилось до 182. К 1 ноября 2025 года дети-сироты подали всего 64 заявления в суд по поводу обеспечения жильем. По словам министра, это значит, что "люди видят реально работающие механизмы и реализуют свои права в штатном порядке".

«В результате проводимой работы по состоянию на 1 ноября 2025 года количество неисполненных судебных решений сократилось по сравнению с 2023-м почти в 1,8 раза, до 1089 человек», – пояснил Гилев.

"Практически все выданные сертификаты переходят в жилье"

Изменить положение к лучшему помогли появившиеся в конце 2021 года жилищные сертификаты, подчеркнул министр. По ним сироты могут найти и купить наиболее подходящее жилье на первичном и вторичном рынках, добавив собственные деньги, в том числе материнский капитал. По словам главы Минстроя, новая мера помогла "существенно сократить очередь на жилье". Всего с начала действия сертификатов (то есть с 12 ноября 2021 года) в регионе их выдали 1931 штуку на общую сумму 5,3 млрд рублей. Квартиры получила 1861 сирота.

«Практически все выданные сертификаты переходят в жилье. За три года реализации нового механизма поддержки не использовали выданный региональный сертификат в связи с истечением срока его действия только 35 человек. Вместе с тем они не исключены из списка и не утратили право на повторную выдачу сертификата», – сообщил Гилев.

Отметим, что до введения жилищных сертификатов сироты могли получить только квартиру. Однако на рынке недвижимости нет в достаточном объеме помещений, соответствующих необходимым требованиям, а в многоквартирных домах детям-сиротам выделяется не более 25% квартир. Поэтому в конце 2021 года в регионе ввели жилищные сертификаты, а в августе 2023-го меру закрепили на федеральном уровне.

Строительство дома / Фото: amic.ru, "Амител"

Сколько сейчас сирот в Алтайском крае?

На 1 ноября 2025 года в реестре Алтайского края находятся 6,8 тысячи детей-сирот, из которых 5,1 тысячи человек старше 18 лет и имеют право на получение жилья. Остальные 1,6 тысячи – подростки от 14 до 18 лет, не достигшие необходимого возраста для получения квартиры.

Всего за 12 лет в региональный реестр попали более 11 тысяч сирот, а жильем обеспечили 5,4 тысячи из них. Им предоставили почти 3,6 тысячи квартир, также за счет жилищных сертификатов сироты приобрели 1,8 тысячи жилых помещений.

Какой план у Минстроя на 2026 год?

Отметим, что в 2026 году власти продолжат обеспечивать детей-сирот жильем. А именно в проекте бюджета на 2026 год на эти цели предусмотрено 1,9 млрд рублей, из которых 326,3 млн рублей – деньги федерального бюджета, а 1,5 млрд рублей – краевого. На эти средства планируется купить 145 квартир общей стоимостью 645,8 млн рублей, а также предоставить 360 жилищных сертификатов на 1,2 млрд рублей. Таким образом, всего власти в 2026 году намерены обеспечить жильем 505 детей-сирот.

При этом на заседании правительства 7 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным ведомствам найти дополнительные возможности финансирования программы, чтобы в 2026 году увеличить план с 505 до 700 квартир.