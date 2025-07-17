Алтайский край сэкономил сотни миллионов рублей на покупке новых трамваев и троллейбусов

Состоялись два аукциона по поиску подрядчика

17 июля 2025, 11:43, ИА Амител

Барнаульский троллейбус / Фото: сообщество транспорта

Бюджет Алтайского края может сэкономить около 350 миллионов рублей на обновлении электротранспорта для городов региона. Как следует из данных на сайте госзакупок, прошли два аукциона по поиску подрядчиков, которые изготовят 9 новых троллейбусов и 12 трамваев.

Конкурс на изготовление трамваев завершился 16 июля. Из бюджета края на эти цели выделяли около миллиарда рублей. В настоящее время потенциальный победитель предложил за производство трамваев 742 миллиона рублей. Таким образом, если конкурсная комиссия признает аукцион состоявшимся, то Алтайский край может сэкономить около 254 миллионов рублей на покупке 12 трамваев.

Первые два трамвая должны прийти в регион в ноябре. Далее они будут поступать раз в один-два месяца. Вся партия трамваев должна прийти к 15 июля 2026 года. Трамваи распределят между Барнаулом и Бийском.

Что касается троллейбусов, то изначально власти края готовы были потратить на приобретение девяти единиц 322 миллиона рублей. Однако в ходе аукциона состоялась борьба между несколькими производителями. В итоге победил тот, кто предложил 219 миллионов рублей. В какие города пойдут троллейбусы – неизвестно. Скорее всего, также в Барнаул и Рубцовск.

Ранее стало известно, что с 2025 по 2026 год на обновление парка общественного транспорта в Алтайском крае планируют потратить 1,5 млрд рублей. На эти средства закупят 9 троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов.