Алтайский край сэкономил сотни миллионов рублей на покупке новых трамваев и троллейбусов
Состоялись два аукциона по поиску подрядчика
17 июля 2025, 11:43, ИА Амител
Бюджет Алтайского края может сэкономить около 350 миллионов рублей на обновлении электротранспорта для городов региона. Как следует из данных на сайте госзакупок, прошли два аукциона по поиску подрядчиков, которые изготовят 9 новых троллейбусов и 12 трамваев.
Конкурс на изготовление трамваев завершился 16 июля. Из бюджета края на эти цели выделяли около миллиарда рублей. В настоящее время потенциальный победитель предложил за производство трамваев 742 миллиона рублей. Таким образом, если конкурсная комиссия признает аукцион состоявшимся, то Алтайский край может сэкономить около 254 миллионов рублей на покупке 12 трамваев.
Первые два трамвая должны прийти в регион в ноябре. Далее они будут поступать раз в один-два месяца. Вся партия трамваев должна прийти к 15 июля 2026 года. Трамваи распределят между Барнаулом и Бийском.
Что касается троллейбусов, то изначально власти края готовы были потратить на приобретение девяти единиц 322 миллиона рублей. Однако в ходе аукциона состоялась борьба между несколькими производителями. В итоге победил тот, кто предложил 219 миллионов рублей. В какие города пойдут троллейбусы – неизвестно. Скорее всего, также в Барнаул и Рубцовск.
Ранее стало известно, что с 2025 по 2026 год на обновление парка общественного транспорта в Алтайском крае планируют потратить 1,5 млрд рублей. На эти средства закупят 9 троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов.
11:48:49 17-07-2025
Назовите победителей, а то сами догадаемся)))
12:10:59 17-07-2025
Гость (11:48:49 17-07-2025) Назовите победителей, а то сами догадаемся)))... Ну на портале то посмотрите сами. Или там уже забанили?
12:34:20 17-07-2025
Таким образом, если конкурсная комиссия признает аукцион состоявшимся, то Алтайский край может сэкономить около 254 миллионов рублей на покупке 12 трамваев.////////А что, есть люди, которые верят, что когда дают КП для аукциона, там ценник не завышен в 2 раза?))
12:46:36 17-07-2025
Гость (12:34:20 17-07-2025) Таким образом, если конкурсная комиссия признает аукцион со... Тихо, тихо. Бабки думают что всё по честному.
13:01:23 17-07-2025
Гость (12:34:20 17-07-2025) Таким образом, если конкурсная комиссия признает аукцион со... Ты сначала разберись с вопросом, калькулятор в руки возьми, посчитай. Сейчас трамваи стоят минимум 80 лямов за штуку. Ценник аукциона на трамваи 981 млн, не завышен нисколько. А тут выходит цена 61,83 млн за 1 трамвай, поэтому и пишут экономия. Экономия реальная. Но тут такие как ты "ыксперты" прибегут и все обгадят как всегда. У тебя жизнь не сложилась или что?
14:00:16 17-07-2025
ыть (13:01:23 17-07-2025) Ты сначала разберись с вопросом, калькулятор в руки возьми, ... чего в трамвае не будет?
14:45:03 17-07-2025
ыть (13:01:23 17-07-2025) Ты сначала разберись с вопросом, калькулятор в руки возьми, ... Это не жизнь у него не сложилась. А сам он не сложился. Застрял на 14-летнем развитии.
14:50:30 17-07-2025
ыть (13:01:23 17-07-2025) Ты сначала разберись с вопросом, калькулятор в руки возьми, ... Хотя нет, я был не прав. Жизнь у него сложилась. Сидит себе, строчит коменты, гне хорошее дело переворачивает наизнанку. И наверняка центики за это получает на отдых в забугорье. Лепота!
14:59:11 17-07-2025
ыть (13:01:23 17-07-2025) Ты сначала разберись с вопросом, калькулятор в руки возьми, ... Ты че припадашный, на заводе стоимость узнай трамвая, а не у перекупов, тугодум
19:58:18 17-07-2025
ыть (13:01:23 17-07-2025) Ты сначала разберись с вопросом, калькулятор в руки возьми, ... Чего в трамвае на 60 миллионов ? 60 миллионов это три новых скании завезеных по серому импорту или шесть камазов. Чем трамвай дороже трёх скамеек ?
12:48:39 17-07-2025
Каков процент отката?
12:53:11 17-07-2025
Гость (12:48:39 17-07-2025) Каков процент отката? ... можете дать больше?
13:11:36 17-07-2025
Musik (12:53:11 17-07-2025) можете дать больше?... Больше может дать только судья. Запомни, Мусик. ))
14:47:31 17-07-2025
Гость (13:11:36 17-07-2025) Больше может дать только судья. Запомни, Мусик. ))... Да, могу дать больше. За клевету, если не по научному.
13:15:29 17-07-2025
Гость (12:48:39 17-07-2025) Каков процент отката? ...
А разве не понятно? Откат равен экономии пополам.
12:54:36 17-07-2025
Ничего! Аукнется экономия или в морозы, жару, или в ходе эксплуатации(ломаться будут часто).... Экономия в России не на пользу идёт. Факты доказывают.
12:59:05 17-07-2025
Алтайский край сэкономил сотни миллионов рублей на покупке новых трамваев и троллейбусов - не купив их
17:43:42 17-07-2025
3 (12:59:05 17-07-2025) Алтайский край сэкономил сотни миллионов рублей на покупке н... На шпалах для трамвайного переезда на площади Октября из "таёжного Дагестана" тоже сэкономили в своё время.
13:09:20 17-07-2025
с развязкой на Змеиногорском тоже экономия была по конкурсу
14:01:00 17-07-2025
гость (13:09:20 17-07-2025) с развязкой на Змеиногорском тоже экономия была по конкурсу... ну, откат с 2 компаний всяко больше, чем с одной...
14:01:17 17-07-2025
ну ничо, купить по дешевке дрянь, потом ее ремонтировать втридорога - это ж какой заработок! а так не интересно - купил нормальную крепкую технику и все?! ну уж дудки
14:45:57 17-07-2025
Трамвай от пл. Свободы до Павловска трамвай нужен - окупится.
15:06:22 17-07-2025
Надеюсь закупка будет Барнаульских трамваев?Так хоть сколько наценяйте, все равно денег хоть немного в бюджет перепадет....надеюсь
17:33:34 17-07-2025
Эти троллейбусы новые какой то геноцид устроили свистят - сцепление, такой свист на весь город, всех птиц распугали... ужас какой то я один это что ли слышу...
17:41:54 17-07-2025
тролебусы атски свистят
01:35:46 18-07-2025
Экономию распишут на премии причастным, это так называемый cashback, Не судите строго - не знаю его (кешбека) написание.
10:58:52 18-07-2025
Проезд будет понижен для граждан раз сэкономить получилось ?
Cash back будет возвращен на карту при проезде?
В странах Европы Бесплатный проезд на трамваях и троллейбусах а в «Богатой» Russia платить надо и туалеты платные это дикость.
Доллары не принимают. Что это за страна?
10:01:24 20-07-2025
Экономия -это пыль в глаза перед бюджетом. Итог экономии всегда либо низкое качество, либо недопоставка комплекта , например не ставить кондиционер, посмотрите на транспорт в Москве и у нас. Сразу разница будет видна. Аукционы просто разные....