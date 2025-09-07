Алтай занял четвертое место в России по заболеваемости ВИЧ

Показатель составил 71,1 случая на 100 тысяч населения

Специалист изучает анализы / Фото: amic.ru

Согласно данным Минздрава РФ, Алтайский край занял четвертое место среди регионов России по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2024 году, пишет РИА Новости.

Показатель составил 71,1 случая на 100 тысяч населения. Лидером антирейтинга стала Чукотка (79,1), следом расположились Иркутская (75,7) и Самарская (73,7) области. Замыкает топ-5 Кемеровская область с результатом 69 случаев на 100 тысяч населения.

Наименьшие показатели зафиксированы в Чечне (4,9), Ингушетии (8,2) и Москве (11,3). При этом ранее Роспотребнадзор публиковал иные данные, где Алтайский край занимал пятое место с показателем 67,64. Расхождения связаны с методикой подсчета и периодом предоставления статистики.

Эксперты отмечают, что высокая заболеваемость в Сибири и на Дальнем Востоке сохраняется из-за комплекса факторов, включая миграцию, доступность тестирования и социально-экономические условия.