Алтай занял четвертое место в России по заболеваемости ВИЧ
Показатель составил 71,1 случая на 100 тысяч населения
07 сентября 2025, 16:30, ИА Амител
Согласно данным Минздрава РФ, Алтайский край занял четвертое место среди регионов России по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2024 году, пишет РИА Новости.
Показатель составил 71,1 случая на 100 тысяч населения. Лидером антирейтинга стала Чукотка (79,1), следом расположились Иркутская (75,7) и Самарская (73,7) области. Замыкает топ-5 Кемеровская область с результатом 69 случаев на 100 тысяч населения.
Наименьшие показатели зафиксированы в Чечне (4,9), Ингушетии (8,2) и Москве (11,3). При этом ранее Роспотребнадзор публиковал иные данные, где Алтайский край занимал пятое место с показателем 67,64. Расхождения связаны с методикой подсчета и периодом предоставления статистики.
Эксперты отмечают, что высокая заболеваемость в Сибири и на Дальнем Востоке сохраняется из-за комплекса факторов, включая миграцию, доступность тестирования и социально-экономические условия.
17:17:04 07-09-2025
хоть где-то мы в лидерах
17:29:22 07-09-2025
Проходил анализы для операции. Талонов на ВИЧ И ГЕПАТИТ нет. Надеюсь родители проводят разговоры о важном дома, ведь все фонды, которые делали бесплатно анализы и тд нынче стали нежелательными
17:59:13 07-09-2025
Лучше напишите,какие меры в связи данной статистикой принимает краевой Минздрав.
ПОЧЕМУ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ СТАЛ ЛИДЕРОМ АНТИРЕЙТИНГА???
18:14:58 07-09-2025
Надеюсь,губернатор держит ситуацию под контролем ? Жесть!!!4 место в России?
18:20:34 07-09-2025
Ну хоть здесь почти впереди
19:03:05 07-09-2025
вот это достижение!
пс. к маникюршам и стоматологам теперь надо со своим инструментом ходить?
20:54:24 07-09-2025
Не знаю правда или нет, но слышал, что Бийск первый в стране в этом списке антирейтинга…
00:11:13 08-09-2025
Ещё немножко поднатужимся и будем в призерах!
13:09:38 08-09-2025
Таджики и узбеки навезли ВИЧ и сифилис. Русского с таджичкой не встретишь, а вот азиата с русской пожалуйста.