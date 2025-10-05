НОВОСТИЗдоровье

Алтайский край занял шестое место в России по заболеваемости описторхозом

Основная причина высокой заболеваемости в Сибири – природный очаг описторхоза, расположенный в Обь-Иртышском речном бассейне

05 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Рыба / Фото: unsplash.com / Wes Walker

Алтайский край занял шестое место в рейтинге регионов России по заболеваемости описторхозом, попав в первую десятку наиболее неблагополучных по этому показателю территорий. Об этом сообщает издание "Прецедент".

Все места в топ-10 рейтинга занимают сибирские регионы. Первое место принадлежит Омской области, следом идут Новосибирская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Четвертую и пятую позиции занимают Томская область и Ямало-Ненецкий автономный округ соответственно. Алтайский край расположился на шестом месте, опередив Красноярский край, Кузбасс, Республику Алтай и замыкающую десятку Тюменскую область.

Основная причина высокой заболеваемости в Сибири – природный очаг описторхоза, расположенный в Обь-Иртышском речном бассейне. Большая часть рыбы, выловленной в Оби, Иртыше и других сибирских реках, заражена описторхами.

Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы, не прошедшей достаточную термическую обработку. Специалисты рекомендуют соблюдать правила приготовления речной рыбы – варить или жарить ее не менее 20 минут, чтобы уничтожить возможных паразитов.

Толян...

22:35:14 05-10-2025

Опять беда... Вяленые лещи из Оби... С пивом... В больничку надо...

Кхм...

07:49:23 06-10-2025

Не ешьте лещей-карасей и прочую плотву, ешьте судаков, окуней и щуков.

Гость

11:27:35 06-10-2025

Судаки, окуни и щуки едят больных карасей и тоже становятся больными
И даже если рыбу отдавать курицам например, они тоже заражаются
Очень отвратительная зараза

Кхм...

12:30:03 06-10-2025

Гость (11:27:35 06-10-2025) Судаки, окуни и щуки едят больных карасей и тоже становятся ... Абсолютная ерунда. Личинки описторхиса развиваются только в коже и тканях именно карповых рыб - из-за особенностей строения их эпидермиса. Конечно, если вы разделываете щуку на той же грязной доске, что и карасей, можете заразиться.

Гость

02:00:31 07-10-2025

все от голодухи прутся и едят сырую рыбу. фу. мерзко. сами заражаются и потом семью заражают

