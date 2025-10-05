Алтайский край занял шестое место в России по заболеваемости описторхозом
Основная причина высокой заболеваемости в Сибири – природный очаг описторхоза, расположенный в Обь-Иртышском речном бассейне
05 октября 2025, 21:30, ИА Амител
Алтайский край занял шестое место в рейтинге регионов России по заболеваемости описторхозом, попав в первую десятку наиболее неблагополучных по этому показателю территорий. Об этом сообщает издание "Прецедент".
Все места в топ-10 рейтинга занимают сибирские регионы. Первое место принадлежит Омской области, следом идут Новосибирская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Четвертую и пятую позиции занимают Томская область и Ямало-Ненецкий автономный округ соответственно. Алтайский край расположился на шестом месте, опередив Красноярский край, Кузбасс, Республику Алтай и замыкающую десятку Тюменскую область.
Основная причина высокой заболеваемости в Сибири – природный очаг описторхоза, расположенный в Обь-Иртышском речном бассейне. Большая часть рыбы, выловленной в Оби, Иртыше и других сибирских реках, заражена описторхами.
Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы, не прошедшей достаточную термическую обработку. Специалисты рекомендуют соблюдать правила приготовления речной рыбы – варить или жарить ее не менее 20 минут, чтобы уничтожить возможных паразитов.
22:35:14 05-10-2025
Опять беда... Вяленые лещи из Оби... С пивом... В больничку надо...
07:49:23 06-10-2025
Не ешьте лещей-карасей и прочую плотву, ешьте судаков, окуней и щуков.
11:27:35 06-10-2025
Судаки, окуни и щуки едят больных карасей и тоже становятся больными
И даже если рыбу отдавать курицам например, они тоже заражаются
Очень отвратительная зараза
12:30:03 06-10-2025
Гость (11:27:35 06-10-2025) Судаки, окуни и щуки едят больных карасей и тоже становятся ... Абсолютная ерунда. Личинки описторхиса развиваются только в коже и тканях именно карповых рыб - из-за особенностей строения их эпидермиса. Конечно, если вы разделываете щуку на той же грязной доске, что и карасей, можете заразиться.
02:00:31 07-10-2025
все от голодухи прутся и едят сырую рыбу. фу. мерзко. сами заражаются и потом семью заражают