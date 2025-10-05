Алтайский край занял шестое место в России по заболеваемости описторхозом

Основная причина высокой заболеваемости в Сибири – природный очаг описторхоза, расположенный в Обь-Иртышском речном бассейне

05 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Алтайский край занял шестое место в рейтинге регионов России по заболеваемости описторхозом, попав в первую десятку наиболее неблагополучных по этому показателю территорий. Об этом сообщает издание "Прецедент".

Все места в топ-10 рейтинга занимают сибирские регионы. Первое место принадлежит Омской области, следом идут Новосибирская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Четвертую и пятую позиции занимают Томская область и Ямало-Ненецкий автономный округ соответственно. Алтайский край расположился на шестом месте, опередив Красноярский край, Кузбасс, Республику Алтай и замыкающую десятку Тюменскую область.

Основная причина высокой заболеваемости в Сибири – природный очаг описторхоза, расположенный в Обь-Иртышском речном бассейне. Большая часть рыбы, выловленной в Оби, Иртыше и других сибирских реках, заражена описторхами.

Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы, не прошедшей достаточную термическую обработку. Специалисты рекомендуют соблюдать правила приготовления речной рыбы – варить или жарить ее не менее 20 минут, чтобы уничтожить возможных паразитов.