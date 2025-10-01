Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае снизилась почти на 15%

Текущая заболеваемость связана с циркуляцией вирусов негриппозной природы

01 октября 2025

Медицинская маска / Фото: amic.ru

В Алтайском крае отмечается положительная динамика в эпидемиологической обстановке. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 22 по 28 сентября количество случаев заболевания ОРВИ снизилось на 14,6% по сравнению с предыдущей семидневкой. Всего за этот период инфекцию подхватили 22,4 тысячи жителей региона.

В ведомстве пояснили, что текущая заболеваемость связана с циркуляцией вирусов негриппозной природы. При этом в крае активно продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцину за счет федерального бюджета получили уже более 316 тысяч человек, еще 721 житель привился платно.

Для иммунизации населения в регион уже поставлено около 646 тысяч доз вакцин против гриппа, включая "Совигрипп", "ФЛЮ-М" и "Ультрикс Квадри". Специалисты напоминают, что для формирования устойчивого иммунитета требуется две-четыре недели, поэтому оптимальное время для вакцинации – осенний период, до начала сезонного подъема заболеваемости.