Алтайский край ждут снежные выходные с заморозками до -7 градусов

10 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Снег засыпал Барнаул в начале октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В предстоящие выходные Алтайский край ожидает неустойчивая погода с осадками и первыми заморозками. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в субботу, 11 октября, ночью столбики термометров опустятся до 0...-5 градусов, днем потеплеет до +5.

В отдельных районах региона прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, а в ночные и утренние часы возможны гололедные явления. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 3–8 м/с, местами с порывами до 13 м/с.

В воскресенье, 12 октября, погода стабилизируется – осадков не ожидается. Ночью температура составит -2...-7 градусов, днем воздух прогреется до +1...+6 градусов. Ветер сохранится северо-восточный со скоростью 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

По предварительным данным синоптиков, в начале следующей недели регион ждет похолодание. Уже в ночь на понедельник температура может опуститься до -3...-8 градусов, что свидетельствует об устойчивом переходе к зимнему режиму погоды.