Валит и тает. Как в "снежный дождь" выглядит один из самых красивых курортов — Белокуриха

10 октября 2025, 16:27, ИА Амител

Белокуриха в снегу / Фото: amic.ru

В предгорьях Алтая тоже валит снег – только сразу тает, ложась на землю. Горы уютно окутывает туман, а в воздухе чувствуется приятная влажность. Осенней желтизны здесь не так много – камни покрыты зеленым мхом, а на склонах изумрудные вне сезона сосны и ели. Осенняя Белокуриха в объективе amic.ru.

А Барнаул после очередного снегопада выглядит почти по-новогоднему. В прямом смысле – здесь задекабрило в октябре. Кстати, в магазинах уже готовятся к Новому году.

По данным алтайского Гидрометцентра, в крае в эти выходные, 11 и 12 октября, днем будет около 0...+6 градусов, а ветер ожидается северо-восточный, 2–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. В субботу местами прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, а в воскресенье – преимущественно без осадков.