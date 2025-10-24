Алтайский медуниверситет запустил площадку для фиджитал-баскетбола
Внедрение уникальной цифровой платформы сочетает спорт и технологии, улучшая спортивное образование и здоровье студентов
Алтайский государственный медицинский университет стал одним из первых вузов в Сибири, запустившим специализированную площадку для фиджитал-баскетбола. Этот проект, поддержанный Росмолодежью, привлек множество участников и стал важным шагом в цифровизации спорта региона.
Инновации в спортивной сфере
АГМУ вновь подтвердил свой высокий статус в области инноваций, внедрив эту площадку. В октябре проект "Фиджитал-баскетбол: цифровая команда, реальный результат" собрал более 160 игроков из 40 команд в рамках двух турниров, а также 15 обучающих сессий и мастер-классов. Одно из значимых событий – женский турнир, ставший важным шагом в достижении гендерного равенства в спорте.
Что такое фиджитал-баскетбол?
Фиджитал-баскетбол сочетает традиционный спорт и цифровую среду. Спортивные действия фиксируются с помощью сенсоров и программного обеспечения, а данные интегрируются в виртуальную платформу. Это позволяет анализировать тактику и физиологию игроков, а также транслировать события в онлайн-формате. Такой подход сохраняет физическую активность, но также развивает цифровые навыки и стратегическое мышление у участников.
Цифровизация образования и спорта
Ректор АГМУ Ирина Шереметьева отметила, что внедрение фиджитал-баскетбола открывает новые горизонты для воспитания студентов и позволяет подготовить их к цифровым вызовам.
«У нас сильны спортивные традиции от студенческих соревнований до участия в национальных лигах. Уверена, что этот современный формат органично впишется в нашу спортивную славу и станет площадкой для формирования у студентов компетенций, востребованных в эпоху цифровой трансформации», – прокомментировала ректор.
Проект уже стал значимым вкладом в развитие цифрового спорта в регионе и привлек внимание к инновациям в сфере образования и физической культуры.
Будущее спортивных технологий
Фиджитал-баскетбол предоставляет уникальный опыт взаимодействия студентов с технологиями, которые уже меняют медицину, спорт и образование. Эта дисциплина способствует укреплению здоровья и развивает когнитивные способности, такие как внимание и принятие решений. Кроме того, проект создает основу для междисциплинарных исследований в области биомеханики, психофизиологии и профилактической медицины.
Проект продолжает развиваться, привлекая внимание всей страны и подчеркивая инновационный подход Алтайского края в освоении цифровых технологий в спорте.
Партнер мероприятия – Федерация фиджитал-спорта Алтайского края.
