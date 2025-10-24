Алтайский медуниверситет запустил площадку для фиджитал-баскетбола

Внедрение уникальной цифровой платформы сочетает спорт и технологии, улучшая спортивное образование и здоровье студентов

24 октября 2025

Алтайский государственный медицинский университет стал одним из первых вузов в Сибири, запустившим специализированную площадку для фиджитал-баскетбола. Этот проект, поддержанный Росмолодежью, привлек множество участников и стал важным шагом в цифровизации спорта региона.

Инновации в спортивной сфере

АГМУ вновь подтвердил свой высокий статус в области инноваций, внедрив эту площадку. В октябре проект "Фиджитал-баскетбол: цифровая команда, реальный результат" собрал более 160 игроков из 40 команд в рамках двух турниров, а также 15 обучающих сессий и мастер-классов. Одно из значимых событий – женский турнир, ставший важным шагом в достижении гендерного равенства в спорте.

Что такое фиджитал-баскетбол?

Фиджитал-баскетбол сочетает традиционный спорт и цифровую среду. Спортивные действия фиксируются с помощью сенсоров и программного обеспечения, а данные интегрируются в виртуальную платформу. Это позволяет анализировать тактику и физиологию игроков, а также транслировать события в онлайн-формате. Такой подход сохраняет физическую активность, но также развивает цифровые навыки и стратегическое мышление у участников.

Цифровизация образования и спорта

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева отметила, что внедрение фиджитал-баскетбола открывает новые горизонты для воспитания студентов и позволяет подготовить их к цифровым вызовам.

«У нас сильны спортивные традиции от студенческих соревнований до участия в национальных лигах. Уверена, что этот современный формат органично впишется в нашу спортивную славу и станет площадкой для формирования у студентов компетенций, востребованных в эпоху цифровой трансформации», – прокомментировала ректор.

Проект уже стал значимым вкладом в развитие цифрового спорта в регионе и привлек внимание к инновациям в сфере образования и физической культуры.

Будущее спортивных технологий

Фиджитал-баскетбол предоставляет уникальный опыт взаимодействия студентов с технологиями, которые уже меняют медицину, спорт и образование. Эта дисциплина способствует укреплению здоровья и развивает когнитивные способности, такие как внимание и принятие решений. Кроме того, проект создает основу для междисциплинарных исследований в области биомеханики, психофизиологии и профилактической медицины.

Проект продолжает развиваться, привлекая внимание всей страны и подчеркивая инновационный подход Алтайского края в освоении цифровых технологий в спорте.

Партнер мероприятия – Федерация фиджитал-спорта Алтайского края.

