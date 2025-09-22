Алтайский Минстрой взял на контроль решение проблемы с качеством воды в селе Николаевка

Поручено провести промывку водопроводных сетей

22 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Вода в селе Николаевка / Фото: Минстрой Алтайского края

Минстрой Алтайского края взял на контроль решение проблемы с качеством питьевой воды в селе Николаевка Петропавловского района, о которой ранее рассказали местные жители, об этом сообщили в министерстве.

После обращений граждан была проведена внеплановая проверка с отбором проб воды, показавшая повышенную мутность на удаленных участках водопроводной сети.

«В Алтайском крае вода с повышенным содержанием железа особенно характерна для предгорных местностей. Для решения этих вопросов в регионе устанавливаются станции очистки и станции обезжелезивания», – сообщили в Минстрое.

Для оперативного решения ситуации администрации населенного пункта поручено провести промывку водопроводных сетей, а для долгосрочного устранения проблемы – подготовить документы для участия в региональной программе по установке станции обезжелезивания.

В Минстрое края отметили, что подобные системы очистки уже успешно работают на других сельских территориях региона со схожей проблемой повышенного содержания железа в воде.