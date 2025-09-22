"Разбираемся". Алтайский Минстрой проверяет жалобу на "коричневую воду" в селе

Сейчас идет забор воды в разных точках Николаевки

Вода в селе Николаевка / Фото: Минстрой Алтайского края

Минстрой Алтайского края проверяет поступившую жалобу от жителей села Николаевка Петропавловского района на то, что в их домах плохое качество воды. Об этом сообщили amic.ru в ведомстве.

«Сейчас идет забор воды в разных точках села – со скважины и в домах потребителей. Пока, как отмечают специалисты с места, информация не подтверждается. Разбираемся», – отметили в министерстве.

Ранее жители заявили, что "коричневую воду" невозможно пить или использовать в быту. По их словам, проблема сохраняется уже не первый день.