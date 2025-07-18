Алтайский пенсионер выращивал 2005 кустов мака и сушил дурман-траву

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

18 июля 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Тальменском районе Алтайского края полицейские пресекли незаконное культивирование 2005 кустов мака, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Во время операции "Мак-2025" правоохранители получили информацию о том, что местный житель выращивает наркосодержащие растения.

"В ходе проверки полученных сведений на приусадебном участке 69-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили три большие грядки, на которых произрастало 2005 кустов мака", – рассказали в ведомстве.

Также в надворной постройке у него нашли 490 г сушившейся дурман-травы.

Пенсионер рассказал, что выращивал мак исключительно для себя без цели последующего сбыта. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения полицейских, в том числе за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело.