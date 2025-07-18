Алтайский пенсионер выращивал 2005 кустов мака и сушил дурман-траву
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
18 июля 2025, 10:30, ИА Амител
В Тальменском районе Алтайского края полицейские пресекли незаконное культивирование 2005 кустов мака, сообщили в пресс-службе МВД региона.
Во время операции "Мак-2025" правоохранители получили информацию о том, что местный житель выращивает наркосодержащие растения.
"В ходе проверки полученных сведений на приусадебном участке 69-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили три большие грядки, на которых произрастало 2005 кустов мака", – рассказали в ведомстве.
Также в надворной постройке у него нашли 490 г сушившейся дурман-травы.
Пенсионер рассказал, что выращивал мак исключительно для себя без цели последующего сбыта. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения полицейских, в том числе за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
10:32:28 18-07-2025
Пенсионер жил в аграрном крае просто не успел в туристический кластер перейти.
11:00:05 18-07-2025
Гость (10:32:28 18-07-2025) Пенсионер жил в аграрном крае просто не успел в туристически... пенсии не хватало?
10:51:01 18-07-2025
А пирожки с маком вкусные...
11:09:35 18-07-2025
Всё вроде бы понятно, НО! - 2005 кустов мака. Вопрос, какой ДБ пересчитывал кусты и зачем?
11:11:15 18-07-2025
2005 кустов, наши полицейские прям математики по призванию.
Странно, что пенсионер, возможно он еще с времен СССР, когда в деревнях мак выращивали без учета нарко-содержащихся элементов.
13:02:03 18-07-2025
гостья из прошлого (11:11:15 18-07-2025) 2005 кустов, наши полицейские прям математики по призванию. ... 20 кустов недосадил.
14:21:39 18-07-2025
Musik (13:02:03 18-07-2025) 20 кустов недосадил.... годы не те- пенсионер, здоровье не как у молодого. Но ответственный и трудолюбивый
18:07:35 18-07-2025
гостья из прошлого (11:11:15 18-07-2025) 2005 кустов, наши полицейские прям математики по призванию. ... Йес стественно, мне 47 а я помню, как у бабушки мак рос преспокойненько, и кусты от него просто выкидывали. В начале 90х по-моему запретили, но могу ошибаться.
11:21:25 18-07-2025
Поддержка сельхозпроизводителя. Повязали агронома.
13:11:37 18-07-2025
Зашли в огороды и опасного преступника поймали. А еще у деда на компе Windows XP нелицензионная стояла.
13:16:29 18-07-2025
Windows XP нелицензионная (13:11:37 18-07-2025) Зашли в огороды и опасного преступника поймали. А еще у деда... тогда хана дедуле... дунул, называется...
16:44:57 18-07-2025
Сгубили мужика жадность и любопытные соседи