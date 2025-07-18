НОВОСТИПроисшествия

Алтайский пенсионер выращивал 2005 кустов мака и сушил дурман-траву

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

18 июля 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Тальменском районе Алтайского края полицейские пресекли незаконное культивирование 2005 кустов мака, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Во время операции "Мак-2025" правоохранители получили информацию о том, что местный житель выращивает наркосодержащие растения.

"В ходе проверки полученных сведений на приусадебном участке 69-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили три большие грядки, на которых произрастало 2005 кустов мака", – рассказали в ведомстве.

Также в надворной постройке у него нашли 490 г сушившейся дурман-травы.

Пенсионер рассказал, что выращивал мак исключительно для себя без цели последующего сбыта. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения полицейских, в том числе за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

борьба с наркотиками

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

10:32:28 18-07-2025

Пенсионер жил в аграрном крае просто не успел в туристический кластер перейти.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:00:05 18-07-2025

Гость (10:32:28 18-07-2025) Пенсионер жил в аграрном крае просто не успел в туристически... пенсии не хватало?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:51:01 18-07-2025

А пирожки с маком вкусные...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:35 18-07-2025

Всё вроде бы понятно, НО! - 2005 кустов мака. Вопрос, какой ДБ пересчитывал кусты и зачем?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гостья из прошлого

11:11:15 18-07-2025

2005 кустов, наши полицейские прям математики по призванию.
Странно, что пенсионер, возможно он еще с времен СССР, когда в деревнях мак выращивали без учета нарко-содержащихся элементов.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:02:03 18-07-2025

гостья из прошлого (11:11:15 18-07-2025) 2005 кустов, наши полицейские прям математики по призванию. ... 20 кустов недосадил.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:39 18-07-2025

Musik (13:02:03 18-07-2025) 20 кустов недосадил.... годы не те- пенсионер, здоровье не как у молодого. Но ответственный и трудолюбивый

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:07:35 18-07-2025

гостья из прошлого (11:11:15 18-07-2025) 2005 кустов, наши полицейские прям математики по призванию. ... Йес стественно, мне 47 а я помню, как у бабушки мак рос преспокойненько, и кусты от него просто выкидывали. В начале 90х по-моему запретили, но могу ошибаться.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:25 18-07-2025

Поддержка сельхозпроизводителя. Повязали агронома.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Windows XP нелицензионная

13:11:37 18-07-2025

Зашли в огороды и опасного преступника поймали. А еще у деда на компе Windows XP нелицензионная стояла.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:16:29 18-07-2025

Windows XP нелицензионная (13:11:37 18-07-2025) Зашли в огороды и опасного преступника поймали. А еще у деда... тогда хана дедуле... дунул, называется...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

16:44:57 18-07-2025

Сгубили мужика жадность и любопытные соседи

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров