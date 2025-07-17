НОВОСТИПроисшествия

Мешок с марихуаной нашли у жителя села под Бийском

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

17 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Полицейские изъяли растительные наркотики у неоднократно судимого 30-летнего жителя алтайского села Малоугренево, сообщили в полиции Бийска.

На веранде дома у мужчины правоохранители обнаружили мешок с веществом растительного происхождения. После экспертизы выяснилось, что это 232 г марихуаны.

Задержанный показал стражам порядка место сбора "урожая", сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

14:24:31 17-07-2025

мешок с веществом растительного происхождения --- Я думал мешок так мешок, килограммов на 50, а тут - 232 г )))

Avatar Picture
гость

20:13:56 17-07-2025

Гость (14:24:31 17-07-2025) мешок с веществом растительного происхождения --- Я думал ме... Мдяяя, 50 кг мешок это соль, сахар, цемент в конце концов, чтоб 50 кг сена в мешок напихать мешок нужен из автомобильной палатки)))

Avatar Picture
Гость

14:39:29 17-07-2025

А сколько отсыпали?

Avatar Picture
Гость

15:18:01 17-07-2025

Гость (14:39:29 17-07-2025) А сколько отсыпали? ... Ну если исходить из заголовка, что нашли МЕШОК, то получается отсыпали 49,5 кг плюс/минус)

Avatar Picture
Олег

14:48:56 17-07-2025

И сколько содержание действующего вещества в этих граммах сухой конопли?

Avatar Picture
Гость

15:08:23 17-07-2025

Олег (14:48:56 17-07-2025) И сколько содержание действующего вещества в этих граммах су... Вы как любитель или специалист интерес проявляете?

Avatar Picture
Musik

15:23:32 17-07-2025

Гость (15:08:23 17-07-2025) Вы как любитель или специалист интерес проявляете? ... мешок сырой - около 18
мешок сухой - около 5

"мешок с веществом растительного происхождения. После экспертизы выяснилось, что это 232 г марихуаны."

в арифметику умеете?

Avatar Picture
Гость

20:10:54 17-07-2025

Гость (15:08:23 17-07-2025) Вы как любитель или специалист интерес проявляете? ... Удивляет, что за пустое привлекают - нет в туземной ботве ничего, кроме внешнего сходства.

Avatar Picture
Владимир

15:14:00 17-07-2025

На рыбалку, для прикорма собирал.

Avatar Picture
Гость

16:45:10 17-07-2025

А говорят, что местная дикая конопля почти не содержит наркотических веществ. Врут, получается?

Avatar Picture
гость

21:52:04 17-07-2025

Гость (16:45:10 17-07-2025) А говорят, что местная дикая конопля почти не содержит нарко... Ничего бы не было её бы не собирали. Не?

