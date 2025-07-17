Мешок с марихуаной нашли у жителя села под Бийском

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

17 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Полицейские изъяли растительные наркотики у неоднократно судимого 30-летнего жителя алтайского села Малоугренево, сообщили в полиции Бийска.

На веранде дома у мужчины правоохранители обнаружили мешок с веществом растительного происхождения. После экспертизы выяснилось, что это 232 г марихуаны.

Задержанный показал стражам порядка место сбора "урожая", сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.