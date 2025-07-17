Мешок с марихуаной нашли у жителя села под Бийском
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
17 июля 2025, 14:00, ИА Амител
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полицейские изъяли растительные наркотики у неоднократно судимого 30-летнего жителя алтайского села Малоугренево, сообщили в полиции Бийска.
На веранде дома у мужчины правоохранители обнаружили мешок с веществом растительного происхождения. После экспертизы выяснилось, что это 232 г марихуаны.
Задержанный показал стражам порядка место сбора "урожая", сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
14:24:31 17-07-2025
мешок с веществом растительного происхождения --- Я думал мешок так мешок, килограммов на 50, а тут - 232 г )))
20:13:56 17-07-2025
Гость (14:24:31 17-07-2025) мешок с веществом растительного происхождения --- Я думал ме... Мдяяя, 50 кг мешок это соль, сахар, цемент в конце концов, чтоб 50 кг сена в мешок напихать мешок нужен из автомобильной палатки)))
14:39:29 17-07-2025
А сколько отсыпали?
15:18:01 17-07-2025
Гость (14:39:29 17-07-2025) А сколько отсыпали? ... Ну если исходить из заголовка, что нашли МЕШОК, то получается отсыпали 49,5 кг плюс/минус)
14:48:56 17-07-2025
И сколько содержание действующего вещества в этих граммах сухой конопли?
15:08:23 17-07-2025
Олег (14:48:56 17-07-2025) И сколько содержание действующего вещества в этих граммах су... Вы как любитель или специалист интерес проявляете?
15:23:32 17-07-2025
Гость (15:08:23 17-07-2025) Вы как любитель или специалист интерес проявляете? ... мешок сырой - около 18
мешок сухой - около 5
"мешок с веществом растительного происхождения. После экспертизы выяснилось, что это 232 г марихуаны."
в арифметику умеете?
20:10:54 17-07-2025
Гость (15:08:23 17-07-2025) Вы как любитель или специалист интерес проявляете? ... Удивляет, что за пустое привлекают - нет в туземной ботве ничего, кроме внешнего сходства.
15:14:00 17-07-2025
На рыбалку, для прикорма собирал.
16:45:10 17-07-2025
А говорят, что местная дикая конопля почти не содержит наркотических веществ. Врут, получается?
21:52:04 17-07-2025
Гость (16:45:10 17-07-2025) А говорят, что местная дикая конопля почти не содержит нарко... Ничего бы не было её бы не собирали. Не?