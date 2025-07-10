Алтайский санаторий начал работу по проекту "Производительность труда"

Это поможет повысить конкурентоспособность учреждения

10 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Сотрудничество. Бизнес / Фото: pressfoto on Freepik

Санаторий "Алтай-West*" официально приступил к внедрению мероприятий в рамках федеральной инициативы "Производительность труда", которая является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". На состоявшемся старте проекта обозначили ключевые задачи и этапы интеграции современных методов управления и бережливых технологий в процессы работы компании.

Зачем санаторий присоединился к проекту?

Участие в проекте поможет санаторию повысить эффективность работы, улучшить качество обслуживания и создать комфортные условия для гостей.

"Нам интересно взглянуть на себя со стороны, применяя принципы бережливых технологий. Мы открыты к новым подходам и уверены, что совместная работа с Федеральным центром компетенций поможет нам стать более эффективными", – прокомментировала генеральный директор санатория Марина Попеляева.

Что именно здесь будут делать?

Реализация проекта "Производительность труда" в санатории включает несколько этапов: от анализа текущих процессов и поиска слабых мест до внедрения новых стандартов и обучения персонала. Включение в обучение через специализированные курсы на ИТ-платформе "Производительность.рф" поможет повысить конкурентоспособность учреждения, улучшить удовлетворенность гостей и укрепить статус Алтайского края как одного из ведущих оздоровительных и туристических направлений России.

Как принять участие в проекте?

Стать участником федерального проекта "Производительность труда" могут компании, которые:

работают в базовых несырьевых отраслях экономики;

имеют годовую выручку от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей).

Заявку можно подать на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

Добавим, что проект реализуют при поддержке АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", который обеспечивает методологическую помощь и экспертное сопровождение на всех этапах.

* Алтай-West ("Алтай-Вест")

Фото: Freepik