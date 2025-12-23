Трамп пообещал построить авианосцы с лазерами и искусственным интеллектом
Президент США намерен лично поучаствовать в их дизайне
23 декабря 2025, 08:45, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции во Флориде представил амбициозную программу модернизации военно-морского флота, назвав ее "Золотым флотом". Он пообещал строительство новых авианосцев, вооруженных лазерами, и подводных лодок для ВВС, пишет Shot.
По словам Трампа, флот будет включать:
-
до 25 линкоров нового класса, названного его именем;
-
современное вооружение, включая лазеры, ракеты, ядерное оружие и системы искусственного интеллекта;
-
15 подводных лодок нового типа, которые уже строятся или готовы к запуску.
Президент отметил, что лично будет следить за дизайном кораблей, и назвал их "в сто раз мощнее" всех существующих аналогов.
В ходе пресс-конференции Трамп также затронул вопросы международной политики. Он заявил, что США оставят себе захваченные у Венесуэлы танкеры с нефтью, и предупредил президента Мадуро о последствиях "жесткого" поведения.
Кроме того, Трамп подтвердил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, и вновь заявил о заинтересованности США в Гренландии по соображениям национальной безопасности.
09:02:16 23-12-2025
стратегия эта чушь
все надводное больше метра строить уже нельзя
дроны будут все простреливать
развивать надо дроны - автономные стаи дронов. Умные стаи
Причем не железных дронов а биороботов с процессом размножения как у саранчи
09:10:02 23-12-2025
Гость (09:02:16 23-12-2025) стратегия эта чушьвсе надводное больше метра строить уже... Чё куришь?
09:17:46 23-12-2025
Гость (09:10:02 23-12-2025) Чё куришь?... чел прав - пример Зумвольта надо резко забыть. пусть строят Звезду Смерти и несут жизнь и любовь папуасам.
10:57:36 23-12-2025
Гость (09:10:02 23-12-2025) Чё куришь?...
Тоже, что и Трамп. Мир такой стал. Главное пообещать, а потом переобещать, напугать, оболгать, обсчитать... и у нас рать.
09:08:32 23-12-2025
Как бы этот исскуственный интелект по самому Трампу не ударил..
09:19:58 23-12-2025
Я тоже Терминатор 2 с месяц назад пересматривал
09:27:21 23-12-2025
"...и подводных лодок для ВВС"... а зачем подводные лодки ВВС?
09:39:40 23-12-2025
ППШариков (09:27:21 23-12-2025) "...и подводных лодок для ВВС"... а зачем подводные лодки ВВ... представьте подводную лодку 941 Акула в небе. все сдатутся сразу.
а чё - пропеллер есть.
09:47:17 23-12-2025
кстати картинка есть о чем подумать.
имя лоханки с лазером - Defiant/Дерзкий
Корвет проекта 20386: Новый корабль ВМФ России, заложенный с именем «Дерзкий», с элементами стелс-технологий.
у нас уже таких наклепали как Нив.
10:09:11 23-12-2025
Один президент им уже СОИ обещал в 80-е, красивые картинки рисовал, бабки гигантские вбухали. И где это СОИ ?
11:06:06 23-12-2025
Гость (10:09:11 23-12-2025) Один президент им уже СОИ обещал в 80-е, красивые картинки р... А другой президент обещал пенсионный возраст не поднимать...
11:20:26 23-12-2025
Гость (11:06:06 23-12-2025) А другой президент обещал пенсионный возраст не поднимать...... Напишите жалобу в Спортлото
11:13:07 23-12-2025
Гость (10:09:11 23-12-2025) Один президент им уже СОИ обещал в 80-е, красивые картинки р...
Тот президент не им СОИ обещал, а СССРу. И где СССР?
11:19:35 23-12-2025
Гость (11:13:07 23-12-2025) Тот президент не им СОИ обещал, а СССРу. И где СССР?... Он своей нации обещал и финансирование под это нехилое выбил. И Союзу также в уши вдул чтобы повелись и тоже кинулись деньги тратить