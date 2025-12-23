НОВОСТИПолитика

Трамп пообещал построить авианосцы с лазерами и искусственным интеллектом

Президент США намерен лично поучаствовать в их дизайне

23 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Трамп пообещал построить авианосцы с лазерами / Фото: Shot
Трамп пообещал построить авианосцы с лазерами / Фото: Shot

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции во Флориде представил амбициозную программу модернизации военно-морского флота, назвав ее "Золотым флотом". Он пообещал строительство новых авианосцев, вооруженных лазерами, и подводных лодок для ВВС, пишет Shot.

По словам Трампа, флот будет включать:

  • до 25 линкоров нового класса, названного его именем;

  • современное вооружение, включая лазеры, ракеты, ядерное оружие и системы искусственного интеллекта;

  • 15 подводных лодок нового типа, которые уже строятся или готовы к запуску.

Президент отметил, что лично будет следить за дизайном кораблей, и назвал их "в сто раз мощнее" всех существующих аналогов.

В ходе пресс-конференции Трамп также затронул вопросы международной политики. Он заявил, что США оставят себе захваченные у Венесуэлы танкеры с нефтью, и предупредил президента Мадуро о последствиях "жесткого" поведения.

Кроме того, Трамп подтвердил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, и вновь заявил о заинтересованности США в Гренландии по соображениям национальной безопасности.

США Политика Дональд Трамп

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

09:02:16 23-12-2025

стратегия эта чушь
все надводное больше метра строить уже нельзя
дроны будут все простреливать
развивать надо дроны - автономные стаи дронов. Умные стаи
Причем не железных дронов а биороботов с процессом размножения как у саранчи

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:02 23-12-2025

Гость (09:02:16 23-12-2025) стратегия эта чушьвсе надводное больше метра строить уже... Чё куришь?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:17:46 23-12-2025

Гость (09:10:02 23-12-2025) Чё куришь?... чел прав - пример Зумвольта надо резко забыть. пусть строят Звезду Смерти и несут жизнь и любовь папуасам.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:36 23-12-2025

Гость (09:10:02 23-12-2025) Чё куришь?...
Тоже, что и Трамп. Мир такой стал. Главное пообещать, а потом переобещать, напугать, оболгать, обсчитать... и у нас рать.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:32 23-12-2025

Как бы этот исскуственный интелект по самому Трампу не ударил..

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

09:19:58 23-12-2025

Я тоже Терминатор 2 с месяц назад пересматривал

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:27:21 23-12-2025

"...и подводных лодок для ВВС"... а зачем подводные лодки ВВС?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:39:40 23-12-2025

ППШариков (09:27:21 23-12-2025) "...и подводных лодок для ВВС"... а зачем подводные лодки ВВ... представьте подводную лодку 941 Акула в небе. все сдатутся сразу.
а чё - пропеллер есть.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:47:17 23-12-2025

кстати картинка есть о чем подумать.
имя лоханки с лазером - Defiant/Дерзкий
Корвет проекта 20386: Новый корабль ВМФ России, заложенный с именем «Дерзкий», с элементами стелс-технологий.
у нас уже таких наклепали как Нив.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:11 23-12-2025

Один президент им уже СОИ обещал в 80-е, красивые картинки рисовал, бабки гигантские вбухали. И где это СОИ ?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:06 23-12-2025

Гость (10:09:11 23-12-2025) Один президент им уже СОИ обещал в 80-е, красивые картинки р... А другой президент обещал пенсионный возраст не поднимать...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:26 23-12-2025

Гость (11:06:06 23-12-2025) А другой президент обещал пенсионный возраст не поднимать...... Напишите жалобу в Спортлото

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:07 23-12-2025

Гость (10:09:11 23-12-2025) Один президент им уже СОИ обещал в 80-е, красивые картинки р...
Тот президент не им СОИ обещал, а СССРу. И где СССР?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:35 23-12-2025

Гость (11:13:07 23-12-2025) Тот президент не им СОИ обещал, а СССРу. И где СССР?... Он своей нации обещал и финансирование под это нехилое выбил. И Союзу также в уши вдул чтобы повелись и тоже кинулись деньги тратить

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров