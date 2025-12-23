Трамп пообещал построить авианосцы с лазерами и искусственным интеллектом

Президент США намерен лично поучаствовать в их дизайне

23 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Трамп пообещал построить авианосцы с лазерами / Фото: Shot

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции во Флориде представил амбициозную программу модернизации военно-морского флота, назвав ее "Золотым флотом". Он пообещал строительство новых авианосцев, вооруженных лазерами, и подводных лодок для ВВС, пишет Shot.

По словам Трампа, флот будет включать:

до 25 линкоров нового класса, названного его именем;

современное вооружение, включая лазеры, ракеты, ядерное оружие и системы искусственного интеллекта;

15 подводных лодок нового типа, которые уже строятся или готовы к запуску.

Президент отметил, что лично будет следить за дизайном кораблей, и назвал их "в сто раз мощнее" всех существующих аналогов.

В ходе пресс-конференции Трамп также затронул вопросы международной политики. Он заявил, что США оставят себе захваченные у Венесуэлы танкеры с нефтью, и предупредил президента Мадуро о последствиях "жесткого" поведения.

Кроме того, Трамп подтвердил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, и вновь заявил о заинтересованности США в Гренландии по соображениям национальной безопасности.