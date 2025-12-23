Предприниматель из Алтайского края представила в Москве коллекцию кокошников ручной работы
Выставка "Ладья. Зимняя сказка – 2025" прошла в "Тимирязев Центре"
23 декабря 2025, 09:00, ИА Амител
В Москве с 17 по 21 декабря 2025 года прошла ежегодная ярмарка-выставка "Ладья. Зимняя сказка – 2025". Именно здесь состоялся первый показ "Ладья Fashion* шоу", на котором предприниматель из Алтайского края Ольга Дорохова представила работы, вдохновленные традиционной русской культурой.
Коллекция, олицетворяющая стихии природы
Ольга Дорохова представила интересную коллекцию кокошников под названием "Красные нити. Стихии природы". В этом проекте она объединила четыре природные стихии – воздух, воду, землю и огонь, используя для их воплощения натуральные материалы: хлопок, дерево, сушеные ягоды, растения и декоративные ленты. Коллекция подчеркнула не только мастерство, но и богатство русской культуры.
«Для меня эта коллекция – своеобразное путешествие внутрь русской души, выражение любви к земле, воде, огню и воздуху. Мне хотелось показать, насколько богата наша культура и как важно сохранить традиционные знания, передаваемые поколениями», – отметила автор изделий.По ее словам, создание коллекции – это уникальный опыт соединения древних символов и нового понимания национального стиля.
Новые горизонты для творчества и бизнеса
Алтайский край на выставке представили 18 мастеров, которые привезли изделия из художественного стекла, украшения из эпоксидной смолы, авторскую посуду и предметы для кухни, ароматные свечи, авторские венцы и кокошники, а также изделия из кожи.
Мероприятие стало не только творческой площадкой для обсуждения актуальных вопросов и разработки решений по сохранению и развитию народных художественных промыслов, но и местом для установления деловых контактов. Мастера могли оценить рынок, выявить последние тренды и новые возможности отрасли, а также приобрести или заказать уникальные работы мастеров.
Показ – первый успешный пример вовлечения алтайских мастеров в крупные федеральные события, что подчеркивает важность сохранения и развития традиционных промыслов региона. Он также открыл новые перспективы для выхода продукции алтайских мастеров на всероссийский рынок.
Участие предпринимателей Алтайского края в выставке организовано по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
*Fashion ("Фэшн")
