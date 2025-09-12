Алтайский специалист представила край в финале престижного конкурса по охране труда

Наталья Милкова с барнаульской ТЭЦ-3 вошла в число лучших профессионалов Сибирского федерального округа

12 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Инженер по охране труда Наталья Милкова / Фото: пресс-служба СГК

В Барнауле прошел финал межрегионального конкурса "Лучший специалист по охране труда Сибири". Алтайский край на нем представляла ведущий инженер службы охраны труда Барнаульской ТЭЦ-3 Наталья Милкова. Ранее она стала победителем регионального этапа среди специалистов производственной сферы.

Заключительный этап собрал 19 конкурсантов из разных регионов Сибирского федерального округа. Участники выполнили пять практических испытаний, четыре из которых проверяли ключевые компетенции специалистов по охране труда.

На дистанционном этапе Наталья Милкова показала один из лучших результатов, набрав почти максимальное количество баллов. На Барнаульской ТЭЦ-3 она не только выполняет свои прямые обязанности, но и курирует проект "Развитие навыков безопасного поведения и управление рисками". В рамках этой работы она готовит так называемых риск-мастеров – специалистов, которые выявляют потенциальные угрозы и помогают снижать риски для здоровья и жизни сотрудников.

«Основная задача нашей службы – предупреждение несчастных случаев и профзаболеваний. Мы стремимся сформировать на предприятии культуру безопасности, чтобы каждый работник чувствовал ответственность за себя и коллег», – говорит Наталья Милкова.И подчеркивает, что на предприятии прививают правильные корпоративные ценности, чтобы охрана труда воспринималась не как формальное требование, а как естественный элемент производственного процесса.

Для инженера это не первый успех. Ранее она заняла второе место в турнире "Три смены Сибири". Тогда конкурс объединил сильнейших специалистов по охране труда из семи регионов СФО – Томской, Новосибирской и Иркутской областей, Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев, а также Республики Алтай.