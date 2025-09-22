Американская компания требует с барнаульского завода более 1,2 млн долларов через суд

Это не первая попытка фирмы взыскать деньги с предприятия

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Арбитражный суд Алтайского края принял к рассмотрению иск американской компании "Спортинг Саплайз интернешнл, инк" к АО "Барнаульский патронный завод" о взыскании долга в размере 1,2 млн долларов (свыше 100 млн рублей). Иск основан на контракте 2018 года, но подробности спора не раскрываются.

Суд оставил иск без движения до 17 октября 2025 года из-за нарушений: истец не представил документы об уплате госпошлины или ходатайство о льготах. Это не первая попытка компании взыскать деньги с завода – в 2023 году она уже обращалась в суд с иском на 86,3 тыс. долларов, но проиграла из-за санкционных ограничений.

Ранее суды признали, что требования американской компании противоречат основам публичного порядка РФ, так как направленны на обход санкций. Ответчик ссылается на форс-мажор – невозможность расчетов из-за заморозки средств в канадском банке.