Американский журналист назвал возможного заказчика убийства консерватора Чарли Кирка
Журналист опроверг возможность полномасштабной гражданской войны в США
11 сентября 2025, 20:30, ИА Амител
По версии американского журналиста Джона Вароли, за убийством известного консервативного активиста Чарли Кирка мог стоять сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм*, сообщает издание "Абзац".
Мотивом предполагается противодействие Кирка поддержке Украины со стороны США, которую активно лоббирует Грэм.
Кирк, генеральный директор молодежной организации Turning Point USA, был застрелен 10 сентября во время выступления в университете города Орем (штат Юта). Нападавший действовал как снайпер. Активист скончался от ран в больнице.
«Вароли также не исключил причастность к убийству украинских националистических кругов или радикальных левых активистов ("радужной мафии"), поскольку Кирк активно критиковал как помощь Киеву, так и трансгендерную повестку», – пишет издание.
Журналист опроверг возможность полномасштабной гражданской войны в США, отметив, что силовые структуры страны сохраняют контроль под руководством Трампа. Однако он признал существование "ограниченной гражданской войны" внутри американских элит, которая иногда приводит к насилию на улицах.
Белый дом возложил ответственность за рост политического насилия на демократов и их сторонников. Расследование обстоятельств убийства продолжается.
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
11:16:35 12-09-2025
Линдси Грэм* --- а если в ответку его теперь грохнут?
23:46:34 12-09-2025
почему Кирк? все в США произносят его фамилию как Кёрк!!
00:37:23 16-09-2025
А помните, как американцы отчаянно нас учили терпимости. Быть, чтобы, потерпевшими. Во всех аспектах: религии, политике, гендерах. И , у нас, тогда это с серьезным видом внимали..
Обстановка, сейчас, что внутри Америки, что вообще в Мире, выстроена так, чтоб все, были заняты взаимной ненавистью. Погрязли, во второстепенных вопросах. И у них, у людей, не возникали главные мысли: Кто управляет, этим Миром. И отчего же, этот Мир , так хренОв..