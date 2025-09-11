Американский журналист назвал возможного заказчика убийства консерватора Чарли Кирка

Журналист опроверг возможность полномасштабной гражданской войны в США

11 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

В США застрелили соратника Дональда Трампа / Источник фото: Telegram-канал Charlie Kirk

По версии американского журналиста Джона Вароли, за убийством известного консервативного активиста Чарли Кирка мог стоять сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм*, сообщает издание "Абзац".

Мотивом предполагается противодействие Кирка поддержке Украины со стороны США, которую активно лоббирует Грэм.

Кирк, генеральный директор молодежной организации Turning Point USA, был застрелен 10 сентября во время выступления в университете города Орем (штат Юта). Нападавший действовал как снайпер. Активист скончался от ран в больнице.

«Вароли также не исключил причастность к убийству украинских националистических кругов или радикальных левых активистов ("радужной мафии"), поскольку Кирк активно критиковал как помощь Киеву, так и трансгендерную повестку», – пишет издание.

Журналист опроверг возможность полномасштабной гражданской войны в США, отметив, что силовые структуры страны сохраняют контроль под руководством Трампа. Однако он признал существование "ограниченной гражданской войны" внутри американских элит, которая иногда приводит к насилию на улицах.

Белый дом возложил ответственность за рост политического насилия на демократов и их сторонников. Расследование обстоятельств убийства продолжается.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов